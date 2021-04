El CGPJ debat aquest dimecres sense un horitzó clar la resposta a la reforma que li resta atribucions

El Ple del Consell General de Poder Judicial (CGPJ) afronta aquest dimecres clarament dividit i sense un horitzó clar sobre el resultat del debat sobre la seva resposta a la recent reforma instada per PSOE i Unides Podem que li resta atribucions, entre elles la de realitzar nomenaments a la cúpula judicial.





Obligat per un escrit subscrit per vuit vocals, tots ells designats a proposta de PP, Carlos Lesmes va convocar un Ple Extraordinari en el qual es tractaran tres assumptes relacionats amb la polèmica reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ). El primer és la possibilitat de plantejar davant del Tribunal Constitucional un conflicte d'atribucions amb requeriment previ a les Corts Generals, i el segon una petició al Defensor del Poble perquè interposi recurs d'inconstitucionalitat contra la reforma instada per PSOE i Podem.





Com a tercer aspecte, s'estudiarà la contestació que envia aquest òrgan a les preguntes remeses al CGPJ per la Comissió Europea en el marc de la preparació de l'informe sobre l'Estat de Dret 2021. L'informe sobre aquest punt, elaborat per la vocal Núria Díaz Abad , es discutirà a partir de les 10.00 a la Comissió Permanent de l'òrgan de govern dels jutges i posteriorment es remetrà a Ple Extraordinari, que es reuneix a les 19.00.





Sobre les possibilitats que els tres punts esmentats tirin endavant, fonts del Consell aventuren que l'informe de Díaz Abad pot comptar amb retractors, però s'espera que s'aprovi per majoria folgada.





Cosa diferent és la possibilitat d'acudir a el TC, ja que la proposta dels vuit convocants de Ple no té el suport majoritari. Alguns vocals consultats s'aventuren però que si als vuit vocals que ho plantegen s'uneixen els quatre que són advocats, i que podrien donar suport a les propostes, s'aconseguirien de sobres els 11 suports mínims necessaris per tirar-la endavant, i fins i tot es podria obtenir el vot de president, Carlos Lesmes, no procliu al principi a donar suport a aquest moviment.





La qüestió és que es crearia cert malestar en la Carrera si el CGPJ no respon a la reforma realitzada, ja que al seu polèmic contingut s'uneix la tramitació 'exprés' de la norma, que va furtar el tràmit d'informe al propi òrgan de govern dels jutges. No obstant això, el procediment elegit, el d'un conflicte d'atribucions davant el Constitucional, no es veu amb bons ulls per la majoria, que no comparteix el plantejament que les Corts Generals hagi envaït competències de Consell perquè reformar les lleis és precisament la seva funció .





A més, la reforma ja està de fet sobre la taula en el tribunal de garanties per iniciativa de partits polítics a l'oposició com Vox, que va recórrer el nou text la passada setmana. El PP, per la seva banda, va recórrer el passat mes de gener la tramitació 'exprés' de la reforma.





CONFLICTE DE ATRIBUCIONS

Pel que fa al conflicte d'atribucions, es tracta d'una iniciativa molt poc habitual que s'interposa quan un òrgan constitucional, com és el CGPJ, considera que un altre dels òrgans de l'Estat assumeix atribucions que no li corresponen, i s'ha de comunicar abans a l' "òrgan invasor" -en aquest cas al Congrés dels Diputats- dins el mes següent en què hagués arribat al seu coneixement l'actuació indeguda, demanant que es revoqui.





Si l'òrgan a què es dirigeix la sol·licitud afirma que actua en l'exercici de les seves atribucions o, en el termini d'un mes des de la recepció de la notificació no rectifiqués en el sentit sol·licitat, l'òrgan que estimi indegudament assumides les seves atribucions pot plantejar conflicte davant del Tribunal Constitucional, especificant els preceptes que considera vulnerats i formulant les al·legacions que estimi oportunes.





En l'esborrany que se sotmet demà a debat sobre aquest assumpte se sol·licita demanar expressament a les Corts Generals que "es deixi sense efecte la supressió de competències constitucionals" que s'han vist afectades per la recent reforma aplicable a aquest òrgan, que es troba en funcions. La reforma produeix "un menyscabament en una de les principals competències que la Constitució li encomana", que és la de nomenament.





COMUNICACIÓ A LA UE

El que pot concitar més suports és la remissió de l'informe a Europa, ja que el possible contingut de la mateixa va ser encarregat dijous passat a la vocal Núria Díaz Abad, que és una de les signants de la convocatòria de Ple.





El text a debatre adverteix que el principal impacte de la recent reforma instada per PSOE i Unides Podem, i que li impedeix fer nomenaments estant en funcions, es veurà al Tribunal Suprem, on actualment hi ha set vacants que no es podran cobrir.





En l'esborrany de l'informe, el CGPJ explica a la Comissió Europea a què vas cosir la reforma de l'article 570 bis de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ), que li resta atribucions, i qüestiona la tècnica legislativa emprada en el text, que ha obligat a aquest òrgan a encarregar fins i tot un informe tècnic per conèixer el seu abast.