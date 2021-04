El PSOE busca que el Congrés censuri el bloqueig del PP per renovar el CGPJ

El PSOE vol que el Congrés aprovi aquest dimecres una iniciativa per urgir la renovació del Consell General de Poder Judicial (CGPJ) i altres òrgans constitucionals i per censurar el "bloqueig" que, segons denuncia, està duent a terme el PP.





El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo (EP)





El debat sobre la manca d'acord per aquestes renovacions tornarà així a la Cambra un dia després que el Govern hagi anunciat la retirada de llei per modificar les majories per a l'elecció del CGPJ que va registrar per pressionar els populars, però que mantenia congelada des del passat mes octubre.





Aquella proposta, signada pel PSOE i Unides Podem, va ser fortament contestada per les associacions de jutges i posada sota la lupa de la UE i el Consell d'Europa.





A falta d'una reforma legal, el que el PSOE va sotmetre a debat aquest dimecres a la Comissió de Qualitat Democràtica és una proposició no de llei perquè el Congrés manifesti "la urgent necessitat de renovar els òrgans constitucionals" i rebutgi "qualsevol intent de vulnerar els terminis recollits en la Constitució espanyola a través del bloqueig a aquesta renovació ".





El PSOE i Unides Podem ja van tancar un acord amb el PP i amb el PNB per a la renovació del Consell de RTVE i fins i tot va haver-hi negociacions per al Consell General de Poder Judicial (CGPJ), però també hi ha altres institucions el mandat ha caducat, com el Tribunal Constitucional (TC), el Defensor del Poble o l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.





I a la llista s'ha sumat el Tribunal de Comptes, que acaba de comunicar a Congrés i al Senat que el seu mandat acaba al juliol i que ha d'iniciar-ne la renovació. Donades les majories exigides, tots aquests òrgans requereixen una entesa entre el Govern de coalició i el PP com a primer partit de l'oposició.





INDEPENDÈNCIA DELS JUTGES

En la mateixa sessió, els 'populars' defensaran una altra iniciativa, que persegueix que la Cambra demani a tots els membres de Govern que "respectin la independència de jutges i magistrats", tal com ordena l'article 13 de la Llei Orgànica del Poder Judicial .





També persegueix que la Cambra citi a president i els ministres a evitar "llançar acusacions de falta d'imparcialitat" sobre els jutges i que "s'abstinguin d'atacar el poder judicial i a la Justícia" a la qual la Constitució consagra com "valor superior de l'ordenament jurídic i de l'estat social i democràtic de Dret ".





El PP va presentar aquesta proposició no de llei fa un any, després que el CGPJ es queixés de les crítiques abocades per diversos membres de Govern, entre ells el llavors vicepresident segon, Pablo Iglesias, davant la condemna que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid va imposar a la portaveu de Podem, Isa Serra, (19 mesos de presó i a una multa de més de 2.000 euros) pels delictes d'atemptat a l'autoritat, lesions i danys durant una concentració per aturar un desnonament.





LLEIS QUE MILLOREN LA "DEMOCRÀCIA INTERNA" DE LA JUSTÍCIA

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo va admetre dimarts que el focus està ara en les "polítiques d'eficiència" i que així l'hi trasllat dilluns a la vicepresidenta de la Comissió Europea responsable de Justícia, Vera Jourova, amb qui va mantenir una trobada .





"Qualsevol cosa que es vulgui buscar és ganes de posar pals a les rodes, ja va dir el president Sánchez que la proposició queda congelada i això li vaig fer veure", va afirmar Camp, per afegir que l'última reforma, l'adreçada a evitar els nomenaments de un CGPJ en funcions, a Jourova li sembla conforme a dret i respecte a ella no tenia res a indicar.





Per això, i en al·lusió al PP, va parlar de la necessitat que "qui està bloquejant la renovació d'un pas enrere", i es posi a renovar els òrgans constitucionals, perquè urgeix un acord ". Ha insistit reactivar les negociacions amb el principal partit de l'oposició després de la jornada electoral del 4 de maig, el dia 5, el 3 o aquesta tarda ".





En aquest punt ha recordat que en el diari de sessions de Congrés dels Diputats estan les seves ofertes respecte a CGPJ, que passen per tornar a l'esperit del pacte d'estat per la justícia.





Camp va proposar crear comissions al Congrés i al Senat que analitzin els currículums dels 36 vocals judicials que van en les llistes que proposen les associacions judicials o van amb aval dels seus companys -actualment només compareixen els aspirants de torn de juristes-- i que s'obligui a majors quotes de consens aquest òrgan, com elevar la majoria a 13 suports per designar presidents d'audiències provincials.





Preguntat pels vetos que el PP va fer a determinats candidats, com el jutge de l'Audiència Nacional José Ricardo de Prada i de la delegada de Govern per a la Violència de Gènere, Victòria Rosell, el titular de Justícia ha respost que té la sensació que "sempre apareix una nova excusa".





"Però arriba un moment en què el PP es queda sense excuses per no negociar, que és la seva obligació constitucional, no es pot ser constitucionalista a temps parcial", ha subratllat Camp.





Per la seva banda, la ministra de Drets Socials Ione Belarra, ha afirmat en coincidència amb el seu company de Govern que "el PP es troba en rebel·lia amb el compliment de la Constitució". Segons la seva opinió, aquesta situació és gravíssima "i ha d'acabar de manera immediata".