El Senat donarà llum verda aquest dimecres a la reforma per limitar les funcions d'un CGPJ caducat

El Ple del Senat donarà llum verda aquest dimecres a la proposició de llei impulsada per PSOE i Unides Podem per impedir que el Consell General de Poder Judicial (CGPJ) pugui fer nomenaments discrecionals a la cúpula judicial quan hagi expirat el seu mandat, de manera que quedarà aprovada definitivament, restant només la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat perquè els canvis tinguin efecte.





El president de CGPJ, Carlos Lesmes (EP)













S'espera que el Ple mantingui les posicions manifestades dilluns a la Comissió de Justícia, que va confirmar el text procedent del Congrés dels Diputats en rebutjar els vetos de PP i Vox i les esmenes dels populars.





La proposta dels socis de Govern va començar el seu camí el passat mes de desembre i, després d'una tramitació urgent en les dues cambres, podria estar plenament operativa en tot just uns dies amb la seva publicació al BOE.





Durant la Comissió de Justícia, el senador socialista José María Oleaga va tornar a defensar que la reforma "porta causa d'un problema que ha generat el PP" per no pactar la renovació de l'actual CGPJ, que porta pendent més de dos anys, acusant als 'populars' de plantejar "un desafiament legal i constitucional" que ha provocat "una distorsió en el funcionament de l'administració de justícia".





Per la seva banda, el senador del PP Fernando de Rosa ha reiterat que aquesta proposició de llei és un atac a la independència judicial. "Assistim a un assalt a CGPJ que no té justificació en un Estat de Dret ple", va dir, expressant una posició que comparteixen Vox i Ciutadans.





OMPLIR UNA "LLACUNA JURÍDICA"

L'objectiu de la reforma, segons el text de la iniciativa legislativa, és "establir el règim jurídic aplicable a el Consell General de Poder Judicial quan la composició de la mateixa no es renovi en el termini establert per la Constitució, abocant a l'òrgan constitucional a continuar en funcions fins a la seva renovació ".





Per Podem i PSOE, el fet que la Llei orgànica del Poder Judicial (LOPJ) no reguli les funcions d'un CGPJ caducat és una "llacuna jurídica" que "constitueix sens dubte un dèficit en el disseny constitucional de l'Estat que ha de ser corregit" .





En concret, proposen que un CGPJ vençut no pugui nomenar presidents del Tribunal Suprem, l'Audiència Nacional, dels Tribunals Superiors de Justícia i les audiències provincials, entre altres càrrecs de la cúpula judicial. En canvi, plantegen que conservi "aquelles facultats que resulten necessàries per a garantir el normal funcionament de l'òrgan i no impliquin una ingerència en les legítimes atribucions del Consell entrant" per evitar la "paràlisi" de la Justícia.





El PSOE i Unides Podem presentar aquesta reforma, després de paralitzar la tramitació parlamentària d'una altra en la qual directament plantejaven reduir a majoria absoluta els 3/5 que exigeix la llei vigent per renovar el CGPJ, tot això com a alternativa a la negativa del PP a negociar la renovació de l'òrgan de govern dels jutges.





SENSE ACORD PER A LA RENOVACIÓ

Al febrer, PSOE i PP van reprendre les negociacions per elegir els nous vocals de CGPJ, però van naufragar, aquest cop, pel veto dels populars als dos candidats impulsats per Unides Podem, els jutges Victòria Rosell i José Ricardo de Prada. Des de llavors, no s'han conegut progressos.





En aquests més de dos anys d'interinitat, el CGPJ ha seguit endavant amb les designacions de jutges i magistrats, tot i que en l'ordre del dia del seu Ple de dijous no inclourà els quatre nomenaments al Tribunal Suprem que van quedar pendents després del extraordinari de l' passat 4 de març, entre altres raons, a causa de la imminent aprovació de la reforma, segons han assenyalat fonts de l'òrgan de govern dels jutges.





El president de CGPJ, Carlos Lesmes, va decidir inicialment no incloure la designació de vacants en el Ple ordinari d'aquest mes, donades les notícies que auguraven un acord entre socialistes i populars per renovar l'òrgan constitucional. Les fonts consultades han indicat que no sembla que això pugui tornar a repetir-se, tant per la reforma de la LOPJ com per la situació política amb la cita electoral a la Comunitat de Madrid, que semblen allunyar encara més l'acord.