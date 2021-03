Entra en vigor la reforma del Govern que limita les funcions del CGPJ caducat

El Butlletí Oficial de l'Estat d'aquest dimarts recull la proposició de llei impulsada per PSOE i Unides Podem per impedir que el Consell General de Poder Judicial (CGPJ) pugui fer nomenaments discrecionals a la cúpula judicial quan hagi expirat el mandat.





Acte pel 40 aniversari del 23-F al Congrés dels Diputats (EP)





La seva publicació arriba una setmana després que el Ple del Senat aprovés de manera definitiva la reforma que va començar el seu camí el passat mes de desembre i, després d'una tramitació urgent en les dues cambres, ja el CGPJ porta més de dos anys en funcions.





Així, la llei recull que, un cop expirat el seu mandat, el CGPJ s'haurà de limitar a ser escoltat pel Govern abans del nomenament del fiscal general de l'Estat, participar en la selecció de jutges i magistrats i resoldre el que sigui procedent en matèria de formació i perfeccionament, provisió de destinacions, ascensos reglats, situacions administratives i règim disciplinari de jutges i magistrats.





A més, el CGPJ podrà exercir l'alta inspecció de Tribunals, així com la supervisió i coordinació de l'activitat inspectora ordinària dels presidents i sales de govern dels tribunals. En aquest sentit, haurà de tenir cura de la publicació oficial de les sentències i altres resolucions que es determinin del Tribunal Suprem i de la resta d'òrgans judicials.





D'altra banda, ha de garantir el funcionament i actualitzar els programes formatius de l'Escola Judicial així com exercir la potestat reglamentària en la publicitat de les actuacions judicials, la publicació i reutilització de les resolucions judicials, habilitació de dies i hores, així com fixació de hores d'audiència pública i constitució dels òrgans judicials fora de la seva seu.





REALITZAR "ACTUACIONS INDISPENSABLES PER GARANTIR EL SEU FUNCIONAMENT"

En aquest context, el CGPJ també haurà d'exercir la potestat en règim de guàrdies dels òrgans jurisdiccionals, en l'organització i gestió de l'actuació dels òrgans judicials espanyols en matèria de cooperació jurisdiccional interna i internacional així com garantir les condicions accessòries per a l'exercici dels drets i deures que conformen l'estatut de jutges i magistrats, així com el règim jurídic de les Associacions judicials, sense que tal desenvolupament reglamentari pugui suposar innovació o alteració de la regulació legal.





Així mateix, la reforma habilita el CGPJ a provar la relació de llocs de treball de personal funcionari al seu servei, a col·laborar amb l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades en l'àmbit de l'Administració de Justícia i a rebre queixes dels ciutadans en matèries relacionades amb l'Administració de Justícia.





Un CGPJ caducat també podrà elaborar i executar el seu propi pressupost, en els termes que preveu aquesta Llei orgànica, proposar, prèvia justificació de la necessitat, les mesures de reforç que siguin necessàries en concrets òrgans judicials i emetre informe en els expedients de responsabilitat patrimonial per anormal funcionament de l'Administració de Justícia.





Finalment, el CGPJ podrà recopilar i actualitzar els Principis d'Ètica Judicial i procedir a la seva divulgació, així com a la seva promoció amb altres entitats i organitzacions judicials, nacionals o internacionals i elaborar els informes sobre els avantprojectes de llei i disposicions generals que en virtut del que disposa l'article 561 li corresponguin.





Així, i sense perjudici del que es preveu, la reforma estableix que el Consell en funcions podrà realitzar aquelles altres actuacions que siguin indispensables per garantir el funcionament ordinari de l'òrgan.





A més, l'ordre assenyala que quan el CGPJ es trobi en funcions, segons el que preveu l'article 570.2, la seva Presidència no pot acordar el cessament del secretari general ni del Vicesecretari General.