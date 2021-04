Irídia demana cinc anys de presó per a un mosso per presumptes lesions a un periodista

El Centre per a la Defensa dels Drets Humans - Irídia reclama una condemna de cinc anys de presó per a un agent antiavalots dels Mossos d'Esquadra per presumptes lesions a un periodista de 'La Directa' Jesús Rodríguez durant en desallotjament del 'Banc Expropiat'.





Mossos a les portes de l' 'Banc Expropiat' (ARXIU) - EUROPA PRESS







Irídia ha explicat en un comunicat aquest dimecres que dos dels seus advocades exerceixen l'acusació particular i la popular, i en l'escrit d'acusació, la Fiscalia demana condemnar l'agent a dos anys i nou mesos de presó.





Persecució per exercir "la seva feina"





El judici està previst per aquest dijous a l'Audiència de Barcelona i l'acusació d'Irídia manté que el mossso va perseguir al periodista amb la porra a la mà pels carrers del barri de Gràcia "amb plena consciència que es tractava d'un periodista i per evitar que seguís exercint la seva feina".





Va passar "pel costat d'altres periodistes -als que va evitar- i, amb la clara intenció de lesionar-lo, li va propinar un fort cop amb el bastó policial a la mà esquerra", fracturant-li un dit.





Per la seva banda, el fiscal relata en el seu escrit que, després d'una càrrega policial durant el desallotjament del 'Banc Expropiat', l'acusat, "amb evident ànim de menyscabar la integritat física del querellant, periodista de professió, es va aproximar a on es trobava aquest i, de manera gratuïta, li va clavar a la mà esquerra un fort cop".





La Fiscalia també demana que el policia indemnitzi el periodista amb 4.200 euros per les lesions causades.