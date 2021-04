Julia Otero rep la segona dosi de la vacuna contra el coronavirus

Si fa tan sols unes setmanes Júlia Otero compartia amb els seus seguidors d'Instagram una fotografia en què apareixia rebent la primera dosi de la vacuna contra la Covid-19, en aquesta ocasió la periodista ha tornat a utilitar el mateix mètode per confirmar que també ha rebut la segona dosi.





Júlia Otero (EP)





Com a integrant d'un grup de risc a causa de el càncer a què s'enfronta, Júlia està encantada d'haver rebut la segona dosi de la vacuna per poder viure amb més tranquil·litat en aquest complicat moment sanitari que estem travessant. "La meva gratitud als sanitaris ia la infermera sàvia, que a més de vacunar em va descobrir la farigola per reforçar les mucoses bucals. Companys de Quimio, preneu nota!!! Ànim a tots els que estigueu fent, com jo, aquest viatge dur fent, com jo, aquest viatge dur cap a la salut "escrivia la periodista al costat de la fotografia en la qual apareix rebent el segon punxada.





















Completament immersa en la lluita contra el càncer que pateix, Julia ha trobat en la seva família i amics més propers el suport necessari per a superar aquest dur sotrac. "Una abraçada Julia" escrivia Noemí Galera en els comentaris d'aquesta publicació. Per la seva banda l'actor Miguel Ángel Silvestre publicava un cor com a mostra de suport a l'igual que la periodista Mónica Carrillo.