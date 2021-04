La sinistralitat laboral, una pandèmia que mata més que el Covid

Més de 2,7 milions de persones van morir l'any passat en el món a causa d'accidents i malalties laborals, als quals cal sumar els 7.000 professionals sanitaris que van morir per la pandèmia, de manera que el nombre anual de morts per sinistralitat laboral va superar el 2020 a totes les morts per Covid, segons un informe de l'Organització Internacional del Treball (OIT).





Bombers atenent a un operari després d'un accident laboral @ep





Dels 7.000 professionals de la salut que van morir el 2020 per causa del Covid, 21 d'ells eren espanyols, i els seus morts es van produir principalment en els primers mesos de la pandèmia, en els quals, segons l'OIT, l'exposició a el risc va ser més acusada per les mancances dels sistemes preventius en l'àmbit sanitari i per la falta d'equips de protecció individual adequats.





L'OIT adverteix que 137 milions de professionals sanitaris a tot el món estan exposats a emmalaltir de Covid i que el 14% del total els contagis mundials corresponen a personal sanitari.





A Espanya, les morts per accident en el lloc de treball van ascendir el 2020 a 595, fet que suposa 53 morts més que l'any anterior, amb un augment en valors relatius del 9,8%, i tot això malgrat la menor activitat i presència en els centres de treball per la pèrdua de llocs de treball, ERTO i teletreball, segons exposa l'OIT.





"Els danys a la salut provocats per la pandèmia i per la crisi sanitària i els seus impactes en l'economia i l'ocupació han anat més enllà dels danys provocats pel Covid", apunta l'OIT.

La institució adverteix que el personal sanitari i d'emergències, així com els treballadors essencials, s'han enfrontat a moltes situacions "extremes" d'estrès, i que l'augment de la càrrega de treball, la prolongació de la jornada laboral i la reducció de els períodes de descans "s'han convertit en la norma durant la crisi".





L'informe de l'OIT revela que un de cada cinc treballadors sanitaris de tot el món, prop de 30 milions, han patit símptomes de depressió i ansietat durant la pandèmia.





A més, l'informe assenyala que, encara que el teletreball va ajudar a contenir l'expansió del virus i a mantenir l'activitat, oferint als treballadors més flexibilitat, també "ha dificultat la delimitació entre horari laboral i vida personal, no respectant-se el dret a la desconnexió" .





L'OIT avisa així mateix que la pèrdua temporal o definitiva de l'ocupació i l'exposició laboral als contagis han tingut un "enorme impacte psicològic", provocant "seriosos danys mentals per haver perdut la feina o per por de perdre-ho, o per por de contagiar-se en el lloc de treball o en els trajectes per anar i venir de la feina ".





"En definitiva, el món de la feina i amb ell tota la societat ha quedat psicològicament lesionada", resumeix l'OIT, que demana enfortir els sistemes nacionals de seguretat i salut en el treball (SST) per tal d'anticipar-se als regs davant futures emergències sanitàries.





Segons l'OIT, cal millorar les polítiques de seguretat i salut en el treball a escala nacional, així com els corresponents marcs institucionals i normatius, i facilitar la seva integració en les mesures de resposta enfront de les crisis.





"El Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball ens recorda per què hem de tenir sistemes de seguretat i salut forts i per què ha d'haver respostes internacionals a les crisis degudament integrades. Aquests sistemes han estat la base de la nostra resposta a la pandèmia . Invertir en ells serà essencial si volem estar preparats davant de futures crisis ", ha assenyalat Guy Ryder, director general de la (OIT).





Per la seva banda, el director de l'Oficina de l'OIT a Espanya, Joaquín Nieto, ha afirmat que els avenços en el reconeixement del Covid com a malaltia professional "obren un camí molt interessant per al reconeixement necessari de totes les malalties laborals per exposició a riscos biològics, però també als riscos químics, cancerígens i psicosocials ".





100 MORTS A CATALUNYA





Catalunya va registrar 100 morts en accidents laborals el 2020, segons es desprèn de l'Informe de sinistralitat 2020: la seguretat i la salut, un dret al treball 'd'UGT de Catalunya.





Els accidents mortals durant la jornada laboral van pujar un 21,5% respecte a 2019, tancant l'any amb 79 morts durant la jornada laboral i 21 en sinistres 'in itinere', ha informat aquest dimarts el sindicat en un comunicat.





El sector serveis --amb 45.568 accidents-- ha acumulat el 60% d'accidents amb baixa i és el que ha tingut un "millor comportament", amb una baixada del 27,6% respecte al 2019, mentre els altres han tingut descensos inferiors a la mitjana.