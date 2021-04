Pedro Sánchez veu "esperança" gràcies al ritme de vacunació

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha considerat que després de més de 100 dies des que s'inocularà la primera dosi de la vacuna contra la coronavirus a la ciutat de Guadalajara, Espanya passa ara per un moment "esperançador" amb vista a superar la pandèmia , gràcies en part a una "acceleració" en l'administració de dosis que augmentarà en propers dies.









Pedro Sánchez (EP)













Després de visitar les instal·lacions de la farmacèutica Janssen a la ciutat de Toledo, Sánchez ha abundat en què les dades indiquen que l'actual ritme de vacunació "és esperançador", amb el país situat entre "els primers d'Europa" en l'aplicació de la vacuna .





Amb les seves dades, ha tornat a reiterar que l'objectiu d'immunitzar el 70% de la població major d'edat abans que acabi l'estiu segueix sent possible, afegint com estadística per a l'esperança que "dos de cada tres espanyols de més de 60 anys ja tenen al menys una dosi de la vacuna ".





"Això és fonamental, perquè el 95% de la letalitat, per desgràcia, es concentra en aquests compatriotes", ha asseverat el president de Govern.





AGRAEIX A JANSSEN SEU "COMPROMÍS" AMB LA INVESTIGACIÓ

Sánchez ha donat les gràcies als professionals i dirigents de Janssen pel seu "compromís amb la investigació", així com per la seva aportació "a la solució d'aquesta crisi sanitària".





Durant aquests mesos, ha dit, totes les administracions a Espanya "han apel·lat a la unitat", també amb una col·laboració públic-privada "decisiva" per aconseguir la fabricació massiva de la vacuna.





Aquesta unitat, assegura, també es dóna a nivell europeu a través de la compra centralitzada de les vacunes homologades, "un gran exemple de la unitat de tots els governs europeus per fer front comú davant el COVID-19".





Aquest mateix dimecres, ha recordat Espanya, Alemanya, Itàlia i França presenten els seus plans de recuperació i "cap a on es bolcaran els 140.000 milions d'euros" de fons europeus per consolidar l'economia.





Tal com ha recordat, l'estratègia d'Espanya passa per destinar el 40% dels fons a polítiques de transició ecològica; un altre 30% a la transformació digital; o un 10% a formació i qualificació de capital humà; a més d'un 7% de l'import total que anirà a parar a recerca, desenvolupament i ciència.





"Una de les grans lliçons que estem traient és la necessitat d'apostar per la ciència i la investigació", ha assegurat Sánchez, qui ha apel·lat a la "unitat" del sector privat amb el públic per seguir endavant contra el coronavirus.





Aquesta "unitat" defensada pel líder de l'Executiu nacional també l'ha fet extensiva a la negociació mantinguda amb els agents socials des de l'inici de la pandèmia després d'haver consensuat "mecanismes de protecció en els moments més difícils" de l'últim any, com l'aplicació dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació, "un bon exemple d'una unitat necessària".





També ha agraït a la societat el seu "compromís" a l'hora d'afrontar la superació de la pandèmia davant un horitzó de "llum i esperança". "Si cal extreure una lliçó és que units som més forts, Europa és més forta, i en els propers anys amb el pla de recuperació tindrem una etapa brillant per al continent europeu".