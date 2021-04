@EP





El Parlament celebrarà aquest dijous el primer ple ordinari de la legislatura, que inclourà la primera sessió de control al Govern en funcions des de les eleccions catalanes del 14 de febrer, i també votarà la substitució del diputat de Junts Jaume-Alonso Cuevillas per Aurora Madaula com secretària segona de la Mesa de la Cambra catalana.





El ple començarà a les 10.00 hores amb l'elecció de Madaula per substituir Cuevillas, que va renunciar al seu càrrec el 7 d'abril després de la polèmica sobre les seves declaracions en una entrevista en què ha dit és una bestiesa' admetre propostes de resolució contra la monarquia i a favor de l'autodeterminació, que a efectes pràctics no tenen recorregut i que podrien portar a la inhabilitació dels membres de la Taula de Parlament.





Després d'aquesta polèmica, Junts va proposar a Madaula per ocupar el càrrec de Cuevillas a la Mesa i ERC i la CUP ja van anunciar el seu compromís d'avalar aquesta substitució, ja que l'emmarquen en l'acord que els tres partits independentistes van arribar per a la composició de l'òrgan rector de la Cambra.





Aquesta votació comptarà amb els 135 diputats de Parlament presents a l'hemicicle, una cosa que no passa des del 4 i el 5 de març de 2020, just abans de començar la pandèmia del coronavirus.





De fet, des de l'inici de la crisi sanitària els plens de l'anterior legislatura es van celebrar de forma reduïda per garantir les distàncies de seguretat, mentre que la sessió de constitució i els debats d'investidura fallits de l'actual legislatura s'han celebrat a l'Auditori de Parlament, un espai més ampli que permetia la presència de tots els diputats complint les mesures sanitàries.





No obstant això, per evitar el cost econòmic de tornar a adaptar l'Auditori de Parlament, a partir d'ara els plens tornaran a l'hemicicle, de manera que serà la primera sessió que es farà allà des de l'últim de la legislatura anterior, que es va fer del 14 al 18 de desembre.





L'elecció dels membres de la Mesa requereix la presencialitat de tots els diputats, de manera que en aquesta votació seran presents els 135 diputats que, a mesura que siguin cridats, aniran votant introduint en una urna un paper amb el nom del candidat i el que surti més vegades serà l'elegit, que amb tota probabilitat serà Madaula.





DISTRIBUCIÓ A LA CAMBRA



Per respectar les mesures sanitàries per la pandèmia, els diputats es repartiran en tots els seients de l'hemicicle respectant la distància de seguretat d'un metre i mig, una part d'ells s'asseurà als escons que els correspon deixant un seient buit entre cada un, i la resta es distribuirà per tot el saló, incloent la zona de públic i les tribunes de convidats.





Per a aquest ple s'ha acordat una distribució de l'hemicicle que situarà als grups independentistes a la banda esquerra, com en les últimes dues legislatures, encara que amb alguns canvis: ERC passarà a la primera fila per davant de Junts, a l'haver quedat per davant en les eleccions a diferència dels últims anys, mentre que la CUP es mantindrà en les files de dalt.





A la bancada dreta, el PSC ocuparà les primeres files --els llocs que tenia Cs en els últims anys com a líders de l'oposició-, amb els comuns a la part inferior a la banda dels socialistes, darrere de el PSC estarà Cs, i Vox, malgrat ser la quarta força, quedarà relegada a les últimes files, conegudes com el 'galliner', al costat de PP.





SESSIÓ DE CONTROL



Després de la votació de Madaula, es reduirà la presència de diputats a l'hemicicle, ja que una part es marxarà deixant una quantitat representativa per cada grup i començarà la sessió de control a Govern en funcions, la primera que es fa des del 16 de desembre de 2020, malgrat que diversos consellers van comparèixer a la Diputació Permanent després de la dissolució de la Cambra i la convocatòria dels comicis.





Hi haurà un total de tres preguntes als consellers per als grups de més de 30 diputats, i una pregunta per als que tinguin menys de 30, mentre que cada grup podrà fer una pregunta al vicepresident en funcions, Pere Aragonès, al no haver president.





Previsiblement part de la sessió de control a Aragonès estarà centrada en les negociacions entre ERC i Junts per formar el nou Govern, després que dimarts ell mateix participés en una reunió a la presó de Lledoners (Barcelona).





A continuació, el síndic de Greuges, Rafael Ribó, presentarà el seu informe de 2019, que els grups debatran, i també es presentarà l'informe de la Sindicatura de Comptes sobre els comptes de la Generalitat corresponents als anys 2016 i 2017.





L'ordre del dia també inclou la designació dels diputats interventors, que controlaran el pressupost de Parlament, i en aquesta legislatura seran Òscar Ordeig (PSC), Juli Fernàndez (ERC) i Teresa Pallarès (Junts).





PETICIONS DE COMPAREIXENÇA A ARAGONÈS



L'últim punt de l'ordre del dia de ple d'aquest dijous serà la votació de les peticions que han registrat els grups de PSC-Units, Cs, Vox i el PP perquè comparegui Aragonès al ple sobre la gestió de la pandèmia i els fons europeus.





Encara s'aprovin aquestes peticions, Aragonès no compareixerà al ple d'aquest dijous, ja que ERC ha al·legat que no pot per motius d'agenda, de manera que el vicepresident tindrà un mes per dur a terme la compareixença.





Per a aquesta votació, el sistema que es preveu és que els diputats de l'hemicicle que ocupin els seus escons votin de forma electrònica com és habitual en els plens, mentre que els que ocupin la part del públic i les tribunes de convidats d'expressar el seu vot aixecant-se de peu a mesura que siguin cridats.