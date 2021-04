La infanta Sofia fa 14 anys

La lupa porta posada a la Casa Reial des de temps immemorials, però molt més des que es van fer públics alguns tripijocs del Rei Joan Carles I que no van ser molt criticats per un poble que no entenia com un home, servidor i representant d'un país, fes segons quines coses aprofitant-se de la seva posició social pel simple fet de ser Monarca.





La Família Reial (EP)





Molts diuen que el que veritablement està pagant tot el que en el passat va fer el seu pare és el Rei Felip VI, però no és cert, encara que en gran mesura si perquè és ell qui porta les regnes ara de la monarquia espanyola. A més dels monarques, les seves filles, Donya Leonor i Donya Sofia estan sent víctimes de comentaris molt desafortunats per part dels ciutadans.





Avui, la Infanta Sofia compleix 14 anys, sembla mentida que el temps hagi passat tan ràpid, però és així. La filla menor dels Reis, Felip VI i Letizia, està en plena adolescència i la veritat és que són molts els actes en què hem pogut veure la família completa, demostrant unió, força i afecte.





La Infanta Sofia ha demostrat en moltes ocasions que la seva relació amb la seva germana és espectacular, tot i que cal recordar que són poques aquestes vegades, ja que tenen un protocol molt marcat.





Va néixer a Madrid el 29 d'abril de l'any 2007 i des de llavors sempre ha estat cruelment ratllada com 'la segona', però els seus pares, els Reis, sempre han educat a les seves filles per igual, explicant-los les obligacions que tindran en un futur, però deixant-los clar que sempre hauran de romandre unides. I la veritat és que ho han aconseguit.