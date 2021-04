El Govern lliura a Brussel·les el Pla de Recuperació: les claus d'un projecte per transformar Espanya

La vicepresidenta segona i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, ha confirmat que el Govern remetrà aquest divendres "formalment" a Brussel·les el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que inclou el paquet de reformes i inversions que pretén impulsar Espanya per canalitzar els 140.000 milions de fons europeus de reconstrucció que rebrà fins 2026.





Calviño, que ha participat a la IV edició de fòrum de Ametic 'Artificial Intelligence Summit 2021', ha indicat que després de l'aprovació del pla dimarts al Consell de Ministres, demà 30 d'abril es va remetre a Brussel·les, complint així el termini que havia donat la Comissió Europea als estats membre per remetre els plans nacionals.





La Comissió Europea té fins a dos mesos per donar el vistiplau al pla espanyol i al de la resta dels estats, tot i que el Govern assegura que no cal que estigui aprovat per Brussel·les perquè es procedeixi a la seva implementació, com ja s'ha vingut fent en alguns sectors.





Precisament ahir, Calviño i els seus homòlegs d'Alemanya, França i Itàlia, en una declaració institucional insistir amb a la resta d'estats membre a remetre com més aviat els seus plans a la Comissió Europea, perquè el desemborsament de diners pugui realitzar-se abans de finals de l'estiu.





De moment, i a l'espera que arribi els diners promesos, que en el cas d'Espanya són 140.000 milions fins al 2026, la meitat com subvencions directes, el Govern ha inclòs en els pressupostos d'aquest any una primera partida de 27.000 milions d'euros amb càrrec a aquests fons.





LES CLAUS DEL PLA





El Pla de Recuperació espanyol està articulat en quatre eixos i compost de 212 mesures, de les quals 110 són inversions i 102 són reformes per canalitzar els fons de reconstrucció que rebrà Espanya per fer front a la crisi.





Entre els objectius fonamentals que s'ha marcat l'Executiu, destaquen impulsar la recuperació econòmica a curt termini i reconvertir i transformar l'economia espanyola per fer-la més competitiva i sostenible, en la major oportunitat que se li planteja a Espanya en un segle per aconseguir una veritable transformació de la seva economia, en paraules del propi Sánchez.





Del conjunt del pla, es destinarà el 39% de la transició ecològica, el 29% a la transformació digital, el 10,5% a educació i formació i un 7% per a R + D + I, segons va especificar el president.





Entre les inversions, es contemplen 20 principals per als tres pròxims anys, amb el focus en la mobilitat sostenible, habitatge, energia, modernització de l'administració pública i digitalització.





REFORMES CONTROVERTIDES





Sobre les reformes, la pota del pla més controvertida, es pretén abordar el sistema de pensions, així com la transformació del mercat laboral, a més de la modernització del sistema de salut, la reforma del sistema elèctric, la modernització de la Justícia, la nova economia de les cures, la llei d'Aigües o la reforma fiscal.





En total, es mobilitzaran en el primer període 2021-2023 inversions públiques per import aproximat de 70.000 milions d'euros, que tindran un impacte "immediat" en l'economia i en l'ocupació aquest mateix any. Els altres 70.000 milions es gestionaran en els tres anys següents.





En concret, el Govern situa en un 2% anual l'efecte positiu dels fons europeus tant per aquest any com per al vinent i a més preveu que permetran la creació de 800.000 nous llocs de treball en sis anys.