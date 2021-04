Catalunya té previst obrir bars i restaurants durant tot el dia a partir del 10 de maig

Catalunya té previst obrir les terrasses de bars i restaurants tant a l'interior com a l'exterior per servir sopars a partir del 10 de maig, un dia després que acabi l'estat d'alarma.





Terrasses a Barcelona (EP)





El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va dir fa uns dies que es plantejaven obrir la restauració de nit, i, segons fonts de govern la decisió ja està presa.





El tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, va demanar fa una setmana a la Generalitat que obrissin bars i restaurants de Barcelona fins a les 22.30 hores o les 23.00 hores. "Estem en un punt en què ens podem plantejar l'obertura a la tarda i primera hora de la nit", va assegurar a RAC1. El Gemi es va reunir dimecres amb el Govern i va tornar a exigir que s'obrin els locals a partir del 3 de maig i fins a mitjanit.





Fi del toc de queda

Les comunitats no saben encara què passarà amb el toc de queda quan acabi l'estat d'alarma. El Govern espera aprovar dimarts un decret per canviar la llei de Salut Pública per tal de poder allargar el toc de queda després del 9 de maig i, si cal, decretar confinaments si la pandèmia empitjora, sempre amb prèvia autorització del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





Segons va explicar Meritxell Budó, el Govern treballa per modificar el decret llei 27/2020 que es va aprovar el juliol passat. A més, Pere Aragonès asseguro que des de la Generalitat seguiran impulsant





Tot i així, el Gremi de Restauració de Barcelona es va mostrar en contra que la Generalitat mantingui el toc de queda més enllà del 9 de maig. En un comunicat el dijous, van assegurar que el toc de queda per comunitats autònomes és anticonstitucional i ja van avisar que estudiarien la manera d'evitar-ho.