Una novel·la clàssica sobre alliberament sexual pel Dia de la Mare

Aquest diumenge 2 de maig se celebra el Dia de la Mare, una jornada dedicada a enaltir l'amor a les nostres mares (encara que hauria de ser així tots els dies de l'any). I quina millor manera de fer-ho que regalant-lis la clàssica novel·la "Insolació"? L'obra d'Emilia Pardo Bazán més avançada al seu temps en matèria feminista: una oda a el poder sexual de la dona; al seu alliberament dels tabús que encara avui controlen i limiten els nostres cossos; una crida a viure empoderades i sense culpes.





Coberta de la novel·la "Insolació"





I és que, amb motiu de la commemoració del primer centenari de la mort de l'escriptora Emilia Pardo Bazán, es publica una edició il·lustrada, a tot color, d'una de les seves novel·les més importants: "Insolació", publicada el 1889, quan ja havia estat reconeguda per la crítica com a gran novel·lista després d'èxit des de "Els Pazos de Ulloa" i "La mare naturalesa".





Il·lustracions simbòliques





Aquesta edició d' "Insolació", però, és molt especial ja que ve acompanyada de les magnífiques creacions pictòriques de la directora, guionista i il·lustradora Irlanda Tambascio. Així doncs, el lector trobarà una obra trufada d'il·lustracions que destaquen pels seus colors impactants, plenes de simbolisme.





"Quan la editorial em va proposar il·lustrar la novel·la, em va semblar un regal. Em vaig llegir l'obra i vaig descobrir que l'autora comptava, amb moltíssima sensibilitat, el desig sexual que té la protagonista pel seu estimat, i això que el llibre té més de cent anys ", explica Tambascio.





Una de les il·lustracions de Tambascio per a la novel·la d'Emilia Pardo Bazán





"Per fer les il·lustracions, em vaig documentar sobre el Madrid de fa un segle, vaig barrejar tècniques analògiques i digitals, i vaig pintar els dibuixos amb colors cridaners i antics", afegeix la il·lustradora, que "confessa" que les seves obres també inclouen "símbols amagats" que fan referència a la nostra "realitat actual".





Una història d'amor i desig





"Insolació" narra la història d'amor, apassionat i irresistible, entre Diego Pacheco, un 'don Juan' díscol però de bon cor, i la marquesa d'Andrade, vídua, ingènua però no tant, bella i sensual, que gairebé per casualitat descobreix que per recuperar la vida primer ha d'atrevir-se a ressuscitar el seu cos, sepultat sota capes de decòrum i exigències socials.





En la novel·la veiem desfilar el Madrid de l'època en tota la seva esplendor, des dels 'chulapos' als 'maleantes', les classes populars i els aristòcrates, els reformadors i els que de cap manera volen ser reformats, tots barrejats quan del que es tracta és de participar de la festa i del plaer.





Escrita per entretenir i també per obrir les mentalitats de l'època, amb un ritme fluid, ple d'anècdotes i de situacions divertides, a "Insolació" Emilia Pardo Bazán es va atrevir a tocar un tema tabú, avançant-se al seu temps. "Cal llegir-la per recordar que la moral estricta contra la dona segueix vigent, i l'autora va ser molt valent al atrevir-se a tocar un tema així", remata Tambascio.