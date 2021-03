Un llarg camí per recórrer

Que les dones no estan en igualtat de condicions respecte als homes no és nou. El coronavirus, lluny d'amagar aquesta realitat, l'ha fet més visible que mai: la pandèmia ha portat a la pobresa a 47 milions de dones i nenes al món, incrementant encara més la bretxa entre dones i homes. Segons dades de l'ONU, el 2021, per cada 100 homes d'entre 25 i 34 anys que viuen en la pobresa extrema, és a dir, amb menys de 1,9 dòlars al dia-, hi haurà 118 dones de la mateixa edat i la diferència serà de 121 enfront de 100 per 2030.





Manifestació del 8M (EP)





Les dones han estat en primera línia de la pandèmia -cuidant els pacients, dels nostres majors, encarregant-se de la neteja dels centres sanitaris, etc.- i tot i així han estat les més perjudicades. De fet, a Catalunya hi ha hagut un descens de l'ocupació de les dones del 4,1%, mentre que el dels homes ha estat del 3,9%. Però a més, el confinament ha estat per a les dones molt pitjor que per als homes, ja que les cures dels fills solen estar al seu càrrec.





Encara que sembla que s'ha avançat en molts àmbits, el feminisme segueix molestant a alguns sectors de la societat, de manera que la lluita és més necessària que mai. El feminisme és protagonista d'infinits debats, i encara hi ha molts homes que se senten amenaçats i tenen por de perdre els seus privilegis.





Cal recordar que el 8M no és un dia de festa. És un dia de vaga i de reivindicació. L'avanç del feminisme a les últimes dècades ha estat molt considerable, però també molt molest per al patriarcat. Al mateix temps que milions de dones a tot el món ens hem organitzat i hem trencat el silenci, assenyalant les opressions, molts sectors han intentat frenar l'avanç del moviment. En molts països, la desigualtat estructural és més que evident, però fins i tot en aquells en què sembla que s'ha avançat en igualtat, el camí per recórrer segueix sent molt llarg. Per això, més que mai, és necessari el feminisme i cal que les dones estiguem unides i reclamem els drets que encara no tenim.