Els suïcidis a les presons augmenten amb la pandèmia

Els suïcidis de presos a les presons han augmentat durant la pandèmia. Si el 2019 es va registrar que 49 persones s'havien tret la vida i el 2020, 51, fins a finals d'abril de 2021 s'han registrat almenys 11 casos de suïcidi a Espanya. En part, un dels motius que provoca aquest augment és la mesura d'aïllament per les mesures anticovid.





Presó de Brians 1 (EP)





Segons l'informe sobre les presons europees Space I -2020, elaborat pel Consell d'Europa, el 2019 el nombre de suïcidis a les presons espanyoles era deu vegades més alt que fora d'elles. Aquest any, segons l'informe, 49 persones es van suïcidar a les presons espanyoles. Així, Espanya se situa un 25% per sobre de la mitjana europea. Durant la pandèmia, el 7,4% de la població reclusa va ser alliberada, cosa que les organitzacions consideren insuficient. En el cas de Catalunya, es va alliberar al 17% dels presos i preses. Les organitzacions de defensa de les persones preses van demanar l'alliberament d'aquestes amb l'inici de la pandèmia per motius sanitaris, ja que moltes són d'edat avançada i estaven exposades al coronavirus.





Si bé la ràtio de presos per habitants ha caigut en l'última dècada, Espanya és un dels països amb més presos per població a Europa -si en 2010 hi havia 163 presos per cada 100.000 habitants, el 2020 la taxa era de 123 per cada 100.000 , un 24,4% menys. Al gener de 2020, hi havia 58.372 presos, i Espanya estava en vuitè lloc del rànquing europeu -per darrere de Rússia, Turquia, Regne Unit, Polònia, França, Alemanya i Itàlia. Espanya també està al capdavant de dones a la presó: segons l'informe hi ha 4.322 dones a la presó, una xifra que només superen Rússia, Mònaco, Liechtenstein, Andorra, República Txeca, Hongria i Letònia.





Segons l'Associació Famílies de Presos de Catalunya, en les últimes tres setmanes ha hagut tres suïcidis a les presons catalanes. Una dona es va penjar a Wad Ras, una altra a Brians 1, i dos homes es van suïcidar també a Brians 2. Des de l'associació expliquen que tenen la sospita que alguns dels suïcidis que es produeixen són en realitat homicidis, ja que, per exemple, la noia que es va penjar a Wad Ras tenia la corda molt curta. "Estem intentant descobrir per què Serveis Penitenciaris no va anunciar aquestes morts dins de les presons", assegura Gemma Soriano. Les dades de Serveis Penitenciaris, en canvi, parlen de 3 morts per suïcidi a Catalunya des de començament any. Matilde Fructuoso, tècnica de comunicació del Departament de Justícia, argumenta a Catalunya Press que la seguretat de les persones que estan internades és una de les principals preocupacions dels serveis penitenciaris. "Pel que fa als suïcidis, la taxa a presons és més alta que la de la població general i això passa en tots els sistemes penitenciaris del món. Una de les raons, és que la privació de llibertat té un component inevitable d'estrès per a la persona que pateix aquesta situació ", explica. I apunta que "també s'ha de tenir en compte que entre la població penitenciària la problemàtica de salut mental i de Consum de drogues també és més alta que la població general".





Segons Soriano, "els suïcidis a la presó en moltes ocasions es produeixen quan les persones es troben en règim d'aïllament. L'aïllament a la presó imposa un règim de vida a les persones que consisteix en la tancada en soledat durant la major part del dia, entre 18 i 22 hores, generant a les persones que estan en aïllament dany físic i psicològic enorme i irreparable ". Però a més, explica que en algunes ocasions no són suïcidis. "El que tenen les presons és que és molt fàcil dir que són suïcidis o morts per sobredosi".







Des de l'organització sostenen que les persones que tracten de llevar-se la vida no solen aconseguir-ho en la primera ocasió, de manera que hi ha una manca de seguiment mèdic i d'ús de protocols per evitar el suïcidi, que s'ha acceptat com una cosa normal dins de les presons. A més, hi ha morts per sobredosi de tòxics i per excés de medicació i persones amb malalties mentals a departaments d'aïllament, cosa que les fa emmalaltir encara més. No obstant això, segons Fructuós, des de juny de 2019 s'aplica a totes les presons de Catalunya un programa de prevenció de suïcidis en el qual intervenen professionals penitenciaris especialistes de salut mental i els equips Sanitaris dels centres penitenciaris. "Durant l'any 2020 ha s'ha revisat i actualitzat el programa de prevenció de suïcidis a les presons de Catalunya, per tal de millorar la formació de personal, millorar també la detecció de persones que presenten risc de suïcidi i l'aplicació de mesures preventives urgents i l'atenció psicològica a aquestes persones ", assegura.





Tot i així, des de Famílies de Presos a Catalunya consideren que el tracte als presos vulnera els drets humans i expliquen que es produeixen situacions de violència institucional a les presons cap a les persones preses -els qui són maltractades, denigrades i vexades- que no són investigades degudament .