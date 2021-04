El 'caníbal de Ventas' que va esquarterar a la seva mare: "Cada vegada que penso en ella em cau l'ànima a sobre"

Albert S.G., anomenat el 'caníbal de Ventas', ha mostrat en la seva última paraula en el judici el seu penediment i ha aprofitat el moment per demanar perdó a "totes les mares, dones i les amigues" de la seva progenitora.





"Demano perdó i no és per agradar a ningú. Cada vegada que penso en la meva mare em cau l'ànima a sobre", ha subratllat l'acusat, que s'enfronta a una petició de pena de quinze anys i cinc mesos de presó després de mantenir la fiscal la seva sol·licitud de condemna per un delicte d'homicidi i profanació de cadàver.





La que sí que ha modificat les seves conclusions provisionals ha estat la defensa d'Alberto S.G., que ha passat de reclamar la lliure absolució per trastorn mental a sol·licitar una eximent incompleta per alteració psíquica al no poder demostrar-se que aquell matí, sense determinar de febrer de 2018, patís un brot psicòtic. En aquest cas, demana una condemna de tres anys de presó.





De manera subsidiària, la lletrada ha reclamat que se li apliqui un atenuant per alienació mental i se li imposi una condemna de sis anys de presó.





El tribunal lliurarà el pròxim 4 de maig l'objecte del veredicte, els fets sobre els quals haurà de deliberar el jurat popular per dictaminar sobre la culpabilitat o innocència de el jove.





Durant tot el judici, l'acusat s'ha mostrat impassible davant l'esgarrifós relat dels policies que van acudir a l'escena del crim, així com el testimoni de testimonis i perits. Només va simpatitzar amb una de les millors amigues de la seva mare, qui a l'abandonar la sala li va comentar: "Albert, sort". Ell li va respondre amb un gest d'assentiment. Ella té cura del seu gos 'Koke'.





TRASTORN DE PERSONALITAT





Per als informes finals, tant de la fiscal com de la defensa, ha estat clau la pericial psiquiàtrica desenvolupada en el judici en què va quedar acreditat que el noi pateix un trastorn de personalitat amb trets antisocials, paranoides i narcisistes.





Els metges forenses van determinar que no va patir un brot psicòtic i que en les entrevistes va simular patir una psicosi, a l'igual que hauria fet a la vista oral a l'afirmar que sentia veus que li deien que matés la seva mare, un relat que mai va esmentar abans de l' judici.





Davant els metges forenses, el noi va confessar que la va matar perquè li feia la vida impossible i que va menjar les seves restes cadavèriques per desfer-se del cos i que no l'enxampessin.





Albert S.G. va relatar en la seva declaració que tenia discussions habituals amb la seva mare a l'ésser ell consumidor de drogues i ella alcohòlica, una situació que es va agreujar arran de la mort del seu pare.





El jove era bon estudiant i va aconseguir una beca en 2016. Se'n va anar d'Erasmus a Grècia, però va haver de ser rescatat pel seu germà després de patir diversos episodis amb paranoies. Ja a Madrid, va tenir a l'almenys tres ingressos psiquiàtrics. Se li va receptar una pastilla diària que en els mesos previs al crim va deixar de prendre.





A la Sala va relatar que sentia veus que li deien que la matés i la desmembrés. Sobre el crim, va manifestar que tenia llacunes sobre com ho va fer però que va passar un matí quan la seva mare estava fent-li l'esmorzar.





UN CRIM ATROÇ





L'acusat, a principis de 2019 convivia amb la seva progenitora en un domicili de Madrid, situat al barri de Ventas. Sense concretar una data, però a finals de gener o principis de febrer, l'acusat va discutir amb la seva mare i, després d'un enfrontament verbal, es va dirigir cap a ella "subjectant-la fortament pel coll, i amb el propòsit d'acabar amb la seva vida, la va pressionar fortament amb les seves mans fins a aconseguir estrangular-la, causant la seva mort per asfíxia".





A continuació, l'acusat, que es troba privat de llibertat per aquests fets des del 23 de febrer de 2019, va traslladar el cadàver fins al dormitori de l'habitatge i el va col·locar sobre el llit "amb el propòsit d'anar fent desaparèixer el seu cos".





Per a això va procedir al seu esquarterament emprant una serra de fuster i dos ganivets de cuina que tenia a la mateixa casa. Un cop trossejat el cos, l'acusat es va anar alimentant "en ocasions" durant uns 15 dies de les restes cadavèriques, "guardant altres restes en diversos recipients de plàstic per l'habitatge i a l'interior de la nevera que hi havia al domicili, llançant també algunes d'elles a les escombraries dins de bosses de plàstic ".