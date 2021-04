Vilalta demana a Junts "aprofitar les pròximes hores" per arribar a un preacord

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha demanat a Junts "aprofitar les pròximes hores" per arribar a un preacord per formar Govern, tenint en compte que aquest dissabte es compleix la data límit marcada pels republicans per desencallar la investidura.





Marta Vilalta (EP)





Ho ha dit aquest divendres en declaracions als mitjans després d'acompanyar a l'exconsellera i diputada d'ERC Meritxell Serret a declarar al Tribunal Suprem per l'1-O, on ha afegit que les properes hores són decisives i s'han d'aprofitar, i ha avisat que si no arriben a un principi d'acord hauran de "veure quines alternatives hi ha".





"Reiterem la necessitat de desencallar aquest acord. No veiem esculls, ni impediments. Fa dies que això ja es podia haver fet", ha insistit Vilalta, que ha matisat que la via alternativa passaria per Junts per fer efectiva la majoria independentista després del 14F .