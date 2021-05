Els sindicats convoquen 'manifestacions' aquest dissabte a Catalunya contra la reforma laboral

@EP



Els sindicats majoritaris a Catalunya, UGT i CCOO, han realitzat una crida a la ciutadania perquè es mobilitzi aquest dissabte 1 de Maig a la derogació de la reforma laboral, la implantació d'un "sistema de pensions dignes", la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) i la formació d'un Govern estable.





A aquestes manifestacions se sumen també les d'altres sindicats --com CGT, Usoc i IAC-- amb lemes diversos i que també es podran seguir en les principles ciutats catalanes per defensar els drets de la classe treballadora.





La reivindicació independentista també tindrà el seu espai de la mà de l'ANC i la Intersindical-CSC, que defensen un "sindicalisme independentista" per blindar el català en els centres de treball i fer polítiques que redueixin l'atur i la temporalitat.





UGT I CCOO



Sota el lema 'El país està en deute amb la classe treballadora' i després d'un any sense poder realitzar les tradicionals manifestacions, per al Dia de l'Treballador UGT i CCOO han convocat manifestacions "estàtiques" entre les 11 i les 12 a Barcelona --a la Via Laietana, a l'altura de Correos--, Girona, Tarragona, Lleida, Tortosa (Tarragona) i Igualada (Barcelona).





Davant de les dades de l'atur que assenyalen que se situa en el 12,9% a Catalunya, demanen un canvi de model productiu i industrial que doni resposta a la situació del mercat laboral marcada per la pandèmia i que permeti la recuperació.





Els secretaris generals de CCOO i d'UGT de Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros, van dir dijous en roda de premsa que, tot i que en 2020 van aconseguir "una gran mobilització a les xarxes" pel Dia del Treballador, aquest any ha de ser al carrer, perquè ha estat un any amb molts anuncis d'expedients de regulació d'ocupació (ERO) per part d'empreses.





Ros va afegir que l'any passat no es van derogar parcialment les reformes laborals, per culpa de la pandèmia, i aquest any "per les pressions dels 'lobbies", pel que demana a Govern que es posicioni.





A més, els sindicats majoritaris faran un reconeixement a les concentracions a totes les persones treballadors dels serveis essencials que han servit durant la pandèmia.

L'IAC i USOC



La Unió Sindical Obrera de Catalunya (Usoc) ha convocat una concentració "per la necessitat de defensar els drets individuals i col·lectius", l'ocupació de qualitat, la cohesió social, les polítiques de benestar, la millora de sistema de protecció social i la garantia de el sistema públic de pensions.





La concentració es realitzarà de 12 a 13 hores al carrer Sant Rafael de Barcelona davant el sindicat, tindrà aforament limitat per preservar les mesures de seguretat per la Covid-19 i intervindrà la secretària general, Maria Recuero, per presentar el manifest.





Usoc també demana responsabilitats i solucions davant el panorama "preocupant" per la pandèmia en què hi ha una gran quantitat d'atur i precarietat laboral, emprendre la igualtat real i la conciliació, solucionar el problema de l'habitatge i el repte de la migració, així com aconseguir un consens educatiu.





La Iac-Catac ha convocat diverses concentracions reivindicatives a Barcelona, Lleida, Girona, Mataró i Tarragona sota el lema 'maig 1 anticapitalista: per un sindicalisme alternatiu i social'.





El sindicat posarà èmfasi en les seves reivindicacions contra "el model econòmic irracional i productivista", que --segons la seva manifest-- porta a la societat a una espiral creixent de crisis socials i econòmiques, però també catàstrofes ecològiques que fan un sistema incompatible amb la vida i els límits de la planeta.





CGT: 'TREBALLAR MENYS PER TREBALLAR TOTS'



La Confederació General de Treball (CGT) de Catalunya també ha convocat la seva pròpia concentració, a la plaça de Joanic, a Barcelona, a les 12 amb el lema 'Treballar menys per a treballar totes'.





El sindicat destaca que els treballadors porten anys" arrossegant les conseqüències de les reformes laborals", que lluny de solucionar els problemes d'ocupació, han reduït salaris, agreujat la precarització i privatitzat el públic per a l'obtenció de beneficis.





A més, alerta que arriba la fi de l'estat d'alarma i el termini d'aplicació dels expedients de regulació d'ocupació (ERTO), de manera que caldrà lluitar per evitar més acomiadaments.







Els seus manifestos també aniran en línia amb els dels sindicats majoritaris en la reclamació de la derogació de les reformes laborals, per unes condicions dignes de treball, una jornada laboral que "possibiliti la conciliació de la feina amb la vida" i unes pensions adequades.





L'INTERSINDICAL I LA ANC



El sindicalisme independentista, de la mà d'Intersindical i l'ANC, ha convocat també nombroses concentracions en municipis i ciutats catalanes al llarg de la jornada de l'1 de maig.





Les llocs escollits són Barcelona, Gelida, Girona, Igualada, l'Hospitalet de Llobregat, Lleida Mataró, el Morell, Piera, Reus, Riudoms, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Valls, Vilafranca de Penedès i Vilanova i la Geltrú.





Sota el lema 'Construïm el futur! Al servei del país i la gent treballadora 'i amb assistència controlada per la pandèmia, el seu manifest se centra a fer un balanç dels avenços i retrocessos de les conquestes socials i laborals.





A més, reclama la recuperació dels drets fonamentals i reivindica la lluita contra l'atur i la temporalitat, que s'han vist reforçats les reformes laborals i "per vassallatge dels governs espanyols".





Defensa una reducció de la jornada laboral, la fixació d'un SMI català de 1.300 euros, la titularitat pública dels serveis bàsics i avançar cap a "un model productiu sostenible".





El sindicat de Marea Pensionista de Catalunya ha convocat també una concentració l'1 de maig a les 17 hores al Passeig de Gràcia amb Provença, a Barcelona, contra la situació laboral "precària postpandemia i les reformes laborals".