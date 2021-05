La Via Laietana s'omple amb motiu de la principal concentració de Catalunya

@EP





La principal concentració de Catalunya per l'1 de Maig, Dia del Treballador, omple aquest dissabte al migdia a Barcelona un llarg tram de la Via Laietana a partir de la plaça Antonio López.





La concentració --no manifestació, per la pandèmia de coronavirus-- està encapçalada per UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya, i compta amb els seus dos líders, Camil Ros i Javier Pacheco.





També hi assisteixen el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homnrani; la viceprimera secretària de PSC, Eva Granados, i el president de Unides Podem i comuns al Congrés, Jaume Asens.