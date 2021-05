Ros (UGT): "No pot ser que la banca sempre guanyi"

@EP



El secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, ha defensat aquest dissabte, durant la manifestació estàtica per l'1 de maig, Dia del Treballador, que "la sortida de la crisi depèn de la derogació de la reforma laboral".





Durant el seu discurs ha demanat al president del Govern central, Pedro Sánchez, que decideixi: "Si està amb nosaltres i amb l'acord de govern que va signar per a la derogació d'aspectes de la reforma o amb la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) i els poderosos".





Ha assegurat que els ERO que han presentat recentment empreses com H&M, Nissan, Bosch, El Corte Inglés o CaixaBank no serien possibles amb una altra reforma laboral, i ha criticat que les empreses "s'estan aprofitant de la crisi per anar-se'n a altres llocs del món a guanyar més" diners.





Per a ell, el Govern central i l'Executiu català "estan despistats", i ha advertit que sense uns serveis públics i una indústria potent la degradació de la societat serà cada cop pitjor, ha dit textualment.





ATUR JUVENIL



S'ha preguntat si els beneficis dels avals de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) que es van concedir durant la pandèmia serviran per pagar les indemnitzacions i els acomiadaments de treballadors, i ha emplaçat les administracions a respondre, perquè "no pot ser que la banca sempre guanyi".





Ha lamentat que l'atur juvenil hagi pujat --segons les seves xifres-- un 40% i que els joves hagin d'emigrar per viure en millors condicions, i a més ha demanat un pacte que garanteixi una jubilació "amb pensions dignes" i que el lloc que quedi vacant l'ocupi un jove.