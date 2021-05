El Govern no prolongarà el toc de queda a partir del 9 de maig si les dades són bones

La consellera de la Presidència i portaveu de la Generalitat en funcions, Meritxell Budó, ha descartat aquest dilluns perllongar mesures "excepcionals" com el toc de queda a partir del 9 de maig --quan decau l'estat de alarma-- si les dades epidemiològiques de Covid-19 evolucionen de forma favorable a Catalunya.





Meritxell Budó (EP)





En una entrevista a Ràdio4 i La2, ha assegurat que la Generalitat analitzarà al llarg d'aquesta setmana quines mesures cal mantenir davant la fi de l'estat d'alarma: "Tot el que no sigui necessari allargar, no ho allargarem".







A més, ha explicat que el Govern vol aprovar un marc normatiu per poder aplicar aquest tipus de restriccions si les dades empitjoressin, amb l'aval final d'un jutge, i que aquest dimarts preveuen aprovar un "text normatiu" per donar-los empara legal.





També ha detallat que els serveis jurídics de la Generalitat que treballen en el decret han abordat aquesta qüestió amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per garantir la seva viabilitat en cas que siguin necessàries.





Preguntada per si el confinament perimetral de Catalunya també perdrà, ha dit que "s'ha d'acabar de valorar" i que l'objectiu és avaluar com recuperar activitats econòmiques afectades, com la restauració, que podrà obrir de nit a partir del 9 de maig, segons va anunciar el Govern.





JUNTS I ERC

Sobre les negociacions d'investidura amb ERC, i preguntada per si preveu que Junts quedi fora de la Generalitat, ha dit que el seu partit negocia amb l'objectiu d'estar a l'Executiu català i que "personalment" creu la formació té vocació de govern.





Ha assegurat que ERC i Junts són dues formacions polítiques amb estratègies diferents que, però, han de donar resposta a la demanda del "52% de l'independentisme" i consensuar com abordar assumptes com la taula de diàleg o l'estratègia de confrontació, en les seves paraules , que proposa Junts.





REGLAMENT DEL PARLAMENT I 4M

Budó s'ha mostrat partidària de reformar el reglament de Parlament perquè els diputats jutjats per corrupció no siguin suspesos de manera preventiva, i ha avançat que Junts buscarà suports per aconseguir-ho: "El reglament ha de permetre afrontar d'una forma diferent una realitat, que per desgràcia a Catalunya vivim, fruit de la repressió ".





Preguntada per si és el cas de la presidenta de Parlament, Laura Borràs, i de la seva investigació per presumptes irregularitats en contractes quan estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes, ha dit que "òbviament".





D'altra banda, ha lamentat la polarització que hi ha hagut en la campanya de les eleccions madrilenyes, al seu parer, "amb debats amb candidats que marxen o que no es presenten" i, per tant, perden l'oportunitat de defensar les seves idees, ha dit Budó.





"Un no gestiona una pandèmia amb un 'No faig això perquè no em dóna la gana'", ha dit en referència a les declaracions de la presidenta de la Comunitat i candidata a la reelecció pel PP, Isabel Díaz Ayuso; i ha sostingut que durant la campanya que s'ha frivolitzat sobre la gestió de la pandèmia.





Ha dit que no té cap candidatura preferida: "Però sí que m'agradaria que en aquest país forces que representen allò que ja pensàvem que s'havia oblidat no tinguin cap representació".