El Col·legi de Periodistes creu que la pandèmia no és "excusa" per limitar la llibertat de premsa

El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha afirmat que la pandèmia de la Covid-19 "no pot ser una excusa" per limitar la llibertat de premsa i el dret a la informació de la ciutadania.









Així ho ha expressat en un comunicat aquest dilluns, Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, pel qual ha redactat un manifest que critica que durant la pandèmia "s'hagi aprofitat per agreujar i normalitzar pràctiques antidemocràtiques" que assegura han assolit límits preocupants i retallen la llibertat de premsa.





Imatge d'arxiu, premsa (EP)





Per això, alerta que el coronavirus no pot ser excusa per no concedir entrevistes o per "modificar i limitar" les rodes de premsa, que exigeix que siguin presencials si es compleixen les mesures de seguretat sanitària per facilitar les repreguntes dels periodistes i els 'off the record', claus de la feina periodística.





També recorda que són "inadmissibles les filtracions interessades per part de les administracions" en temes d'interès públic general, i exigeix que els periodistes puguin exercir el seu treball sense vetos, siguin del mitjà de siguin.





En aquest sentit, reclama que no s'impedeixi l'accés dels mitjans a hospitals i escoles, "com lamentablement ha passat", i considera censura vetar la premsa gràfica, imprescindible per documentar gràficament un moment històric com la pandèmia i deixar un llegat documental per al futur.





TRANSPARÈNCIA I INDEPENDÈNCIA

D'altra banda, reivindica la supervivència i la independència dels mitjans públics per garantir una bona salut democràtica i reclama la "desgovernalització i el mercadeig en el repartiment de càrrecs" per evitar que siguin moneda de canvi entre partits.





Per això, insisteix que els càrrecs s'han d'escollir a través de concursos transparents i en base a criteris estrictament professionals, mentre que també s'han d'aprovar eines com els contractes programa per garantir l'estabilitat i trencar amb les "dependències de govern de torn" .





Per a l'entitat, la pandèmia posa de manifest que els professionals de sector de la comunicació són essencials i que "el periodisme és imprescindible en democràcia, encara més en moments de crisi com l'actual".