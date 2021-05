Salut vacuna a policies i guàrdies civils després de l'ordre del TSJC

La Conselleria de Salut de la Generalitat ha reprès aquest dilluns la vacunació de Covid-19 amb dosis de Moderna als agents de la Guàrdia Urbana i la Policia Nacional en un complex de la Zona Franca de Barcelona, després de l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





Declaracions de Jupol i Jucil (EP)





Segons han explicat fonts de Jupol, aquest dilluns al matí els agents es divideixen en dos grups per iniciar la vacunació: el primer grup comença a les 9 hores i el segon a les 11 hores.







El TSJC va donar un termini màxim de 10 dies a Govern de la Generalitat --que expira el dia 6 de maig-- per reprendre la vacunació contra el Covid-19 a policies i guàrdies civils i arribar a "la mateixa proporció" d'agents vacunats que en el cos de Mossos d'Esquadra --un 80% -.





El portaveu de Jupol, Pablo Pérez, en unes declaracions als mitjans ha agraït al TSJC que hagi tingut en compte les denúncies dels sindicats de policia Jupol i Jucil per començar amb la vacunació, i ha expressat: "És una llàstima que hàgim de acudir a instàncies judicials perquè siguem vacunats, que no se'ns hagi tingut en compte com a la resta d'agents de Catalunya.





"Esperem que això no segueixi succeint: l'abandó que estem patint a Catalunya per part de Govern de la Generalitat. Esperem que això no sigui només un dolç perquè ens callem, que no haguem de recórrer per segona vegada a via judicial per rebre la segona dosi d'aquesta vacunació ", ha afegit.





Per la seva banda, la secretària regional de Jucil, Milagros Cívic, ha declarat que estan en desacord amb les paraules de "alguns polítics de la Generalitat" respecte a la vacunació dels agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.





Ha sentenciat: "Nosaltres no estem aquí per paralitzar la vacunació de ningú. Gràcies a la demanda avui estem aquí, avui es comencen les vacunacions i avui es fa justícia. Esperem que quan acabi aquesta setmana estiguem vacunats un 80%, igual que els Mossos d'Esquadra ".





VACUNA MODERNA

La vacuna de Moderna requereix de dues dosis per generar immunitat enfront de virus amb un interval mínim de 28 dies entre injeccions i, a Catalunya, s'ha administrat des dels hospitals per les seves particularitats de conservació a professionals sanitaris i pacients amb malalties cròniques, entre d'altres malalts amb complexitat.





A Catalunya es va començar a vacunar amb AstraZeneca als col·lectius essencials --entre els quals s'inclouen els policies-- donada la limitació de vacunar majors de 55 anys que hi havia a Espanya però es va frenar després de la suspensió cautelar d'aquesta vacuna i, quan es va reprendre, va passar a ser a majors de 60 anys; per això es va deixar d'inocular a essencials en detriment de la població general més vulnerable d'acord a un criteri d'edat, segons ha explicat la Generalitat.