Sanitat recorda que les CCAA tenen "instruments suficients" per gestionar la pandèmia després de l'estat d'alarma

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha insistit que les comunitats autònomes tenen "eines i instruments suficients" després de la caiguda de l'estat d'alarma, el proper diumenge 9 de maig, per seguir controlant la pandèmia de Covid-19.





Personal sanitari posant la dosi de la vacuna contra la Covid-19 (EP)







En una compareixença davant els mitjans de comunicació des d'Astúries, Darias ha defensat la legislació posada en marxa per l'Executiu de Pedro Sánchez per afrontar la pandèmia. "Els membres de Consell Interterritorial hem anat posant mesures. Espero que quan deixem enrere aquesta maleïda pandèmia tinguem eines per seguir enfrontant possibles amenaces", ha assenyalat.







Un cop finalitzi l'estat d'alarma, Darias veu "fonamental" el rastreig de casos, la seqüenciació "per poder aïllar el virus" i la vacunació. De la mateixa manera, ha recordat que les CCAA i el Ministeri de Sanitat van acordar un document d'actuacions coordinades, conegut com 'semàfor', que suposa "una guia d'actuació amb mesures per dur a terme en funció de la incidència".





Així, ha defensat que "quan passi el 9 de maig hi ha eines i instruments suficients". "Esperem que les CCAA les segueixin aplicant com ho estan fent. La legislació que tenim creiem que és suficient i amb les mesures que hem anat prenent en el Consell Interterritorial també", ha reblat.





El Govern manté la seva intenció d'aixecar el 9 de maig l'estat d'alarma i, per això, ha començat ja a preparar la nova fase que s'obrirà llavors, i a analitzar amb els ministeris quines mesures socials i econòmiques depenen de la vigència d'aquest instrument , per prorrogar via decret les que segueixin sent necessàries en l'etapa final de la pandèmia del coronavirus.





La idea de l'Executiu és aprovar pròximament un decret llei que permeti donar continuïtat a aquelles qüestions que els ministeris considerin que cal seguir mantenint més enllà del 9 de maig. Serien mesures, en tot cas, que no necessiten que aquest instrument constitucional segueixi vigent, ja que no tenen a veure amb la restricció de drets fonamentals.





És el cas, per exemple, de la mesura que es va aprovar al febrer per permetre que els sanitaris jubilats poguessin tornar a treballar per ajudar en la lluita contra la pandèmia, sense perdre la seva pensió. Aquesta qüestió estava lligada expressament al fet que estigués vigent l'estat d'alarma.





Mentrestant, els governs autonòmics també han començat a preparar l'escenari per després del 9 de maig i ja estan planejant el marc legal que els garanteixi seguir prenent certes mesures per contenir la pandèmia del coronavirus, tot i que alguns executius regionals reconeixen la dificultat d'establir restriccions sense aquesta norma jurídica.





Molts executius autonòmics han criticat la decisió de Sánchez de no prorrogar aquest instrument. El Govern basc, per exemple, ha estat un dels més crítics i adverteixen que "cada vegada queden menys dies" per aclarir aquesta qüestió. A més, des del PNB, formació majoritària al Govern del País Basc, insisteixen en mantenir aquesta norma.





Andalusia, igualment, ha lamentat que hi haurà una sortida de l'estat d'alarma "a la carta de cada comunitat autònoma, del que cada govern autonòmic decideixi", perquè el Govern d'Espanya "no ha fet la seva feina, no ha complert els seus deures i obligacions ".