Darias no recomana la tornada de públic als estadis: "No crec que sigui el més aconsellable"

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha mostrat els seus dubtes sobre la pertinència de la tornada dels aficionats als partits de la Lliga de futbol o l'ACB de bàsquet, a causa de l'evolució de la pandèmia de Covid-19 en diverses comunitats autònomes.





Carolina Darias (EP)





"La situació de la pandèmia és desigual a casa nostra. Estem començant un lent descens que esperem que es consolidi. Algunes CCAA tenen una incidència per sota de 70 i altres pròximes a 400 o per sobre de 500. Una mesura així no crec que fos el més aconsellable", ha assenyalat en declaracions als mitjans de comunicació des d'Astúries.





Divendres passat, el ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, ha apuntat que hi ha "esperança que el públic torni" als estadis "però no de forma immediata". Així, ha assenyalat que aquesta qüestió, que és una decisió "sanitària", s'avaluarà "setmana a setmana, partit a partit".





Preguntat sobre les reclamacions del sector respecte a la presència de públic en la pròxima temporada de futbol i bàsquet, Uribes va recordar que es va signar un protocol amb les federacions esportives, el Comitè Olímpic i les comunitats autònomes "perquè hi hagués una mica de públic, sempre que les circumstàncies ho permetessin, en tots els esports federats no professionals ", atenent a la" dimensió econòmica i social "d'aquesta mesura. En aquest punt, ha recordat que, respecte a la Lliga, si és el cas "es nodreix en bona mesura" dels drets d'imatge".





Uribes va admetre que els espectadors tornaran als estadis "quan els experts sanitaris del Ministeri de Sanitat i de les conselleries entenguin que hi ha certeses i garanties suficients perquè pugui haver partits de Lliga amb públic".





Mentrestant, algunes comunitats autònomes com Comunitat Valenciana o País Basc tenen recels sobre el retorn dels aficionats als estadis. "Molt de compte, cal ser molt raonables i prudents", va defensar el president valencià, Ximo Puig, dimarts passat, recordant que la Comunitat Valenciana porta sis setmanes amb una incidència acumulada per sota de 50 casos per cada 100.000 habitants enfront d'altres regions per sobre de 300-400.





Per la seva banda, el portaveu de Govern Basc, Bingen Zupiria, va assegurar la setmana passada que la situació sanitària existent a dia d'avui "no permet" l'assistència de públic als partits professionals de futbol o bàsquet. A més, davant la possibilitat que l'Executiu central vagi a possibilitar l'afluència d'espectadors a aquestes competicions a partir del 8 de maig, va destacar que el mateix Ministeri de Sanitat va assegurar per escrit, el passat dia 20, que la situació epidemiològica "impedeix el normal desenvolupament "d'aquest tipus d'esdeveniments.