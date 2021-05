Mentre segueix la crisi del coronavirus a Índia, augmenten els casos en els països asiàtics veïns

Les noves i ferotges onades de Covid-19 estan embolicant a altres països en desenvolupament a tot el món, exercint una gran pressió sobre els seus sistemes d'atenció mèdica i provocant comandes d'ajuda.





Un ciutadà indi amb mascareta (EP)







Les nacions que van des Laos, Vietnam i Tailàndia al sud-est asiàtic fins a les que limiten amb l'Índia, com Bhutan i Nepal, han informat augments significatius d'infeccions en les últimes setmanes. L'augment es deu principalment a variants de virus més contagioses, encara que també s'han citat com a raons la complaença i la manca de recursos per contenir la propagació.





A Laos, la setmana passada, el ministre de Salut va buscar equip mèdic, subministraments i tractament, ja que els casos van augmentar més de 200 vegades en un mes. Els hospitals del Nepal s'han anat omplint ràpidament i s'han quedat sense oxigen.





Al Vietnam, les autoritats van tancar dimarts les escoles a Hanoi mentre Vietnam lluita contra la seva primera onada de casos de Covid-19 a través de transmissió comunitària en més d'un mes.







Les instal·lacions de salut estan sota pressió a Tailàndia, on el 98 per cent dels casos nous provenen d'un cep més infecciosa del patogen, mentre que algunes nacions insulars en l'Oceà Pacífic s'enfronten a les seves primeres onades de Covid.





Tot i que no s'acosta a la població de l'Índia o el seu abast ha augmentat, els pics reportats en aquest grapat de nacions han estat molt més pronunciats, el que indica els perills potencials d'una propagació descontrolada. El ressorgiment, i els primers brots en alguns llocs que van evitar en gran mesura el flagell l'any passat, augmenten la urgència de lliurar subministraments de vacunes als països més pobres i menys influents i evitar una pandèmia perllongada.





"És molt important adonar-se que la situació a l'Índia pot succeir en qualsevol lloc", va dir Hans Kluge, director regional de l'Organització Mundial de la Salut per a Europa, durant una sessió informativa la setmana passada. "Això segueix sent un gran desafiament".

Classificada pel canvi en les infeccions recentment registrades en l'últim mes pel que fa al mes anterior, Laos va ocupar el primer lloc amb un augment del 22.000 per cent, seguit del Nepal i Tailàndia, els quals van veure com el nombre de casos nous es va disparar més del 1.000 per cent en un mes.





També encapçalen la llista Bhutan, Trinitat i Tobago, Surinam, Cambodja i Fiji, ja que van informar que l'epidèmia va esclatar a un ritme de tres dígits.





El brot abrupte a Laos, un lloc que només va registrar 60 casos des de l'inici de la pandèmia fins al 20 d'abril i cap mort fins a la data, mostra els desafiaments que enfronten algunes de les nacions sense litoral. Les fronteres poroses dificulten la repressió de les cruïlles il·legals, tot i que l'entrada està tècnicament prohibida.







Laos ordenar tancaments en la seva capital, Vientiane, i va prohibir els viatges entre la capital i les províncies. El ministre de salut es va posar en contacte amb veïns com Vietnam per obtenir ajuda sobre recursos que salven vides. Nepal i Bhutan han vist esclatar casos, en part a causa de la tornada de ciutadans. Nepal, que ha identificat casos de la nova variant índia, té recursos limitats per combatre el virus.





Mokdad va dir que les dificultats econòmiques dels països més pobres fan que la batalla sigui encara més dura.







Tailàndia, que havia estat tractant de reactivar la seva debilitada indústria turística, acaba de reintroduir una quarantena obligatòria de dues setmanes per a tots els visitants. Un pronòstic de govern per als ingressos per turisme de 2021 es va reduir a 170 mil milions de Baht (5,4 milions de dòlars), des de les expectatives de gener de 260 mil milions de Baht. Amb el sistema de salut pública del país sota pressió, les autoritats estan tractant d'establir hospitals de campanya per donar cabuda a una allau de pacients.





Aproximadament el 98 per cent dels casos a Tailàndia són de la variant identificada per primera vegada al Regne Unit, segons una mostra de 500 persones, segons Yong Poovorawan, cap del Centre d'Excel·lència en Virologia Clínica de la Universitat de Chulalongkorn.





Aproximadament 2 milions d'estudiants a la capital vietnamita passaran de l'estudi a l'aula a l'aprenentatge virtual després que es confirmessin 34 casos de transmissió comunitària a tot el país des de dijous. Divendres també es va ordenar el tancament dels bars, els salons de karaoke, els clubs i les sales de jocs d'Internet de Hanoi.





Vietnam ha confirmat transmissions comunitàries de Covid-19 en les principals ciutats de Hanoi i Ho Chi Minh, juntament amb les províncies de nord de Ha Nam, Vinh Phuc, Yen Bai i Hung Yen.





Aquestes últimes quatre províncies, juntament amb la ciutat costanera de Da Nang i la província de Quang Nam, llar de la zona turística de Hoi An, també han tancat escoles.





Els casos estan vinculats a un home de 27 anys que va tornar al Vietnam des del Japó el 17 d'abril i un expert xinès que va ingressar al país per motius de treball, i tots dos van donar positiu després d'acabar una quarantena obligatòria de dues setmanes.





Els nous casos van sorgir poc abans d'un firat públic de tres dies al Vietnam quan moltes famílies viatgen per tot el país, el que augmenta el risc d'un brot més ampli.





A Cambodja, des del començament del brot actual, s'han detectat més de 10.000 casos adquirits localment en més de 20 províncies. La capital de Cambodja, Phnom Penh, és ara una "zona vermella", o una àrea d'alt risc de brot, encara que el govern va dir dimarts que les seves restriccions es alleujarien dijous.





A Sri Lanka, les autoritats han aïllat àrees, han prohibit casaments i reunions i han tancat cinemes i pubs per limitar un pic rècord després de les festivitats locals de Cap d'Any del mes passat. El govern diu que la situació està sota control.





Després de romandre relativament lliures de Covid gràcies als estrictes controls fronterers, algunes de les nacions insulars del Pacífic ara estan suportant la seva primera onada. Les ciutats en el punt d'accés turístic de Fiji s'han tancat després que la comunitat en general contragués virus de l'exèrcit.





Els països desenvolupats, que es recuperen de la pandèmia gràcies a les vacunes ràpides, tenen el deure de contribuir a una distribució mundial més equitativa de les vacunes, les proves de diagnòstic i els agents terapèutics, inclòs l'oxigen, segons Heymann, professor de la escola d'Higiene i Medicina Tropical de Londres.







Mentrestant, el diari oficial de Corea del Nord va advertir dimarts sobre una lluita contra la pandèmia, insistint que les vacunes no oferiran una solució definitiva, després que es va retardar un desplegament recolzat per l'ONU.







El programa COVAX per distribuir vacunes a tot el món tenia previst enviar 1,9 milions de dosis en el primer semestre d'aquest any. No obstant això, l'augment de casos a l'Índia ha provocat una escassetat mundial.





Corea del Nord afirma no tenir casos de Covid-19, però els experts segueixen sent escèptics, donada la deficient infraestructura sanitària de país i la porosa frontera amb la Xina. Ha restringit el trànsit transfronterer, prohibit als turistes, expulsat a diplomàtics i mobilitzat els treballadors de la salut.







A Corea del Sud, al voltant de 3,5 milions de persones han rebut al menys les seves primeres vacunes després que el país comencés les vacunacions el 26 de febrer. Planeja vacunar 12 milions de persones per a fins de juny en un intent per aconseguir la immunitat col·lectiva per novembre.





No obstant això, un grup d'experts sud-coreans va advertir que és probable que el virus romangui en circulació ja que les vacunes no evitaran del tot la transmissió.