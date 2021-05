L'OMS adverteix que "el que està passant a l'Índia i al Brasil podria passar en altres llocs"

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertit que "el que està passant a l'Índia i al Brasil", en relació a la descontrolada situació de la pandèmia de COVID-19 "podria ocórrer en altres llocs "si no es compleixen amb les mesures per evitar els contagis.





El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom Ghebreyesus, compareix en roda de premsa per informar sobre l'evolució de la pandèmia de coronavirus. 18 de març de 2020. - OMS - Arxiu







"El que està passant a l'Índia i al Brasil podria passar en altres llocs llevat que tots prenguem aquestes precaucions de salut pública que l'OMS ha estat demanant des del començament de la pandèmia de COVID-19. Les vacunes són part de la resposta , però no són l'única resposta", ha assenyalat Tedros en roda de premsa aquest dilluns des de Ginebra (Suïssa).





El màxim dirigent de l'organisme sanitari internacional de Nacions Unides ha alertat que "en les últimes dues setmanes s'han notificat més casos de COVID-19 en tot el món que durant els primers sis mesos de la pandèmia". "Índia i el Brasil representen més de la meitat dels casos de COVID-19 de la setmana passada, però hi ha molts altres països d'arreu del món que s'enfronten a una situació molt fràgil", ha apuntat.





En la seva intervenció, ha agraït a Suècia la donació d'un milió de dosis de la vacuna de AstraZeneca a el Mecanisme COVAX, però ha demanat a la resta de països que també s'involucrin. "Fem una crida a altres països perquè segueixin l'exemple que ha donat aquest país, i donin a través d'COVAX per ajudar a accelerar la distribució i l'accés equitatius", ha reclamat.





Tedros ha detallat que COVAX ha enviat ja gairebé 50 milions de dosis de la vacuna COVID-19 a 121 països i economies, però ha lamentat que "hi continua havent greus limitacions de subministrament". "Resoldre aquest dilema exigeix un lideratge valent per part de les majors economies del món", ha insistit.





L'OMS estima que necessitarà "entre 35.000 i 45.000 milions de dòlars més l'any que ve per vacunar la majoria dels adults del món". Per això, Tedros ha recordat als països de l'G7, el cim comença demà, que "podrien mobilitzar ells mateixos una part substancial d'aquests fons i liderar un esforç global per accelerar la vacunació contra la COVID-19 a tot el món".





ALLIBERAMENT DE LES PATENTS





En aquest sentit, l'exprimer ministre britànic Gordon Brown ha animat també als països més rics a donar dosis. "Per protegir-nos localment, hem d'actuar globalment. No és caritat, és una qüestió de seguretat nacional", ha defensat.





An aquest sentit, ha denunciat que "una de cada dues persones està vacunada en gran part d'Occident, però menys d'1 de cada 100 a l'Àfrica subsahariana". "Al no estendre la vacunació més ràpidament a tots els països, estem triant qui viu i qui mor. Ningú està segur enlloc fins que tothom estigui segur a tot arreu", ha insistit.





Davant aquesta escassetat de dosi, Tedros ha tornat a reivindicar la necessitat d'alliberar les patents: "La suspensió temporal de les patents de les vacunes seria molt important. Donem les gràcies a Sudàfrica i a l'Índia per proposar-ho. Esperem que més països s'uneixin perquè això sigui una realitat. Si no farem servir ara totes les eines, quan? això és una cosa que no té precedents. Esperem que tots els líders estiguin d'acord en fer servir totes les opcions per augmentar la producció de vacunes més aviat possible. Esperem que es prengui una decisió aviat. la provisió per a la suspensió temporal de patents es va dissenyar per a això".





En aquest context, Bruce Aylward, assessor sènior de l'OMS, ha apuntat que COVAX espera rebre unes 20 milions de dosis procedents de l'Índia, en contrast amb les 100 milions previstes a causa de la gravetat de la pandèmia al país. "La bretxa que cal salvar és més gran. Esperem que la crisi a l'Índia passi perquè el país pugui exportar dosis de vacunes com feia abans", ha reconegut.





"No esperem que l'Institut Serum de l'Índia pugui tornar a exportar la mateixa quantitat d'abans", ha admès la científica cap de l'OMS, Soumya Swaminathan, que ha assenyalat que l'Índia "necessita vacunés a unes 1.000 milions de persones" perquè la vacunació "tingui un impacte" en la reducció de contagis.