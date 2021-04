Els viatgers procedents de l'Índia hauran d'estar 10 dies en quarantena a la seva arribada a Espanya

Els viatgers procedents de l'Índia, país que està registrant nivells rècord de contagis i morts per COVID-19 en els últims dies, han de guardar 10 dies de quarantena a la seva arribada a Espanya des d'aquest dimecres, segons recull l'ordre publicada al Butlletí Oficial de l' estat.





Sanitaris a Bombai (EP)





La mesura, que va ser anunciada aquest dimarts després del Consell de Ministres per la ministra portaveu de Govern, es justifica en la incertesa pel que fa a la variant índia del coronavirus, tot i que l'executiu reconeix que "encara no hi ha evidències respecte al fet que la variant hagi contribuït a l'augment de la incidència "al país.





Amb tot, l'ordre recorda que "aquesta situació ha suposat que països com França, Itàlia, Regne Unit, Canadà, Hong Kong o Indonèsia, hagin adoptat restriccions als viatgers que procedeixen de la República de l'Índia", el que porta Espanya a establir un període d'aïllament.

Aquesta quarantena de deu dies podrà finalitzar amb anterioritat si al setè dia a la persona se li realitza una prova diagnòstica d'infecció aguda amb resultat negatiu.





Durant el període de quarantena les persones a què es refereix l'apartat anterior hauran de romandre en el seu domicili excepte per a l'adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat, assistència a centres, serveis i establiments sanitaris o causes de força major o situació de necessitat .





Com en anteriors quarantenes a viatgers procedents d'altres països, les autoritats sanitàries podran contactar amb les persones en quarantena per realitzar el seu seguiment. Així mateix, les forces i cossos de seguretat poden realitzar en qualsevol moment les comprovacions oportunes sobre el compliment de les condicions de quarantena establides en aquesta ordre.





Així mateix, davant de qualsevol sospita de símptomes de COVID-19, les persones en quarantena hauran de contactar per telèfon amb els serveis sanitaris mitjançant els números habilitats per les comunitats autònomes, indicant que es troben en quarantena en aplicació d'aquesta ordre.





De la mateixa manera, les agències de viatge, els operadors de turisme i companyies de transport han d'informar els viatgers d'aquestes mesures a l'inici del procés de venda dels bitllets amb destinació en el territori espanyol.





Índia ha enllaçat un sisè dia per sobre dels 300.000 contagis de coronavirus, segons les dades facilitades aquest dimarts pel Ministeri de Sanitat, enmig d'un repunt que ha portat al país a registrar xifres rècord de contagis i morts des de l'inici de la pandèmia, fet que ha generat la mobilització d'ajuda a nivell internacional i portat a alguns països a suspendre els vols amb el país asiàtic.