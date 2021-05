L'Audiència de Barcelona avala processar a Torra de nou per la pancarta dels presos de l'1-O

L'Audiència de Barcelona ha avalat processar de nou a l'expresident de la Generalitat Quim Torra per presumpta desobediència al no retirar de la façana de la Generalitat una pancarta de suport als presos de l'1-O. Aquesta és la segona causa de l'excap de l'Executiu català per presumptament no acatar ordres judicials en aquest sentit.





L'expresident de la Generalitat Quim Torra a la banqueta de l'TSJC, a l'declarar per no retirar símbols independentistes de la balconada de Palau de la Generalitat. A Barcelona, el 18 de novembre de 2019 / Arxiu







En l'acte els magistrats desestimen el recurs d'apel·lació que la defensa de Torra va presentar contra la decisió del jutjat instructor a l'acabar la investigació.





El 28 de desembre de 2020, el Jutjat d'Instrucció 24 de Barcelona va decidir processar a Torra per un presumpte delicte menys greu de desobediència per suposadament no fer cas l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que al setembre de 2019 li va donar 48 hores per retirar-la.





En el recurs, la defensa Torra va afirmar que l'ordre "no era ferma ni executable" quan se li va requerir treure la pancarta, perquè la decisió encara es podia recórrer, i no podria suposar un delicte de desobediència.





L'Audiència de Barcelona replica que, tot i que es pot recórrer la resolució que ordenava retirar la pancarta, això "no evita la seva execució, configurant-la, per tant, com d'obligat compliment" encara que estigués pendent de el recurs.





"Contumaç REBEL·LIA"





Torra també va retreure que la jutgessa instructora titllés la seva actitud de "contumaç rebel·lia" al decidir processar-lo, i en el recurs va afirmar que és una valoració anticipada i parcial que no respectava la presumpció d'innocència.





En canvi, els magistrats de l'Audiència de Barcelona sostenen que la interlocutòria de la jutge, que avalen íntegrament, compleix amb els requisits necessaris i mostra indicis de delicte, i no veuen "pèrdua d'imparcialitat alguna".





"La menció a la contumaç rebel·lia del recurrent a complir amb el manat no és més que descripció de l'element subjectiu" de delicte de desobediència, segons els magistrats.





Torra va al·legar que la decisió de mantenir la pancarta a la Generalitat estava emparada en el dret a la llibertat d'expressió, de participació política i en el seu exercici del càrrec de president, i en aquest punt els magistrats citen a valorar-lo en el judici.