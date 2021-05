Els treballadors de Mediapro rebutgen l'entrada d'Iglesias

Després de la renúncia de Pablo Iglesias les possibilitats que entri Mediapro són cada vegada més altes. Si bé part dels empleats del conglomerat televisiu esperen que no sigui així, els empleats saben bé que la decisió recau finalment en Roures.





Jaume Roures (EP)





El director de Mediapro porta mesos implicat en el desenvolupament de Unides Podem, a més de recolzar el procés independentista a Catalunya, pel que no seria desgavellat que Pablo Iglesias acabi treballant per al magnat. A més, segons assenyalen fonts de Mediapro, tant Pablo Iglesias com Juan Carlos Monedero s'han treballat a Roures amb elogis i política. Els empleats tenen clar que ells no podran prendre la decisió, i afirmen que Mediapro no és precisament democràtic, però també reconeixen que volen evitar l'entrada d'Iglesias a l'empresa.