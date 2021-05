Pimec critica el Pla de Recuperació perquè no garanteix "equilibris imprescindibles" per a pimes

Pimec ha advertit aquest dimecres que el Pla de Recuperació Transformació i Resiliència de Govern, que recull el paquet de reformes i inversions per canalitzar els fons europeus, no garanteix "equilibris imprescindibles per a les pimes.





Seu de Pimec (EP)





La patronal considera que "comporta omissions", pel que ha demanat rebre més detalls sobre les reformes, i ha criticat que el programa d'impuls a les pimes inclou 4.894.000, un 7% del total recollit en el pla, ha informat en un comunicat.







Ha lamentat que mentre els recursos per digitalitzar les administracions públiques --amb 3,3 milions de treballadors-- pugen a 4.315.000, els destinats a digitalitzar les pimes --amb 9 milions de treballadors-- estan per sota de 4.066 milions.





Ha alertat que les empreses estan "parant moltes inversions i endarrerint projectes" a l'espera que arribin aquests fons, pel que ha demanat a Govern que no els retardi i més ambició i concreció del pla --diu literalment-- quant a terminis de pagament.





D'altra banda, ha remarcat que el pla no garanteix que els fons no arribin a les empreses que incompleixin la Llei de la Morositat i ha exigit que es garanteixi la "màxima participació" de les pimes en els projectes estratègics de transformació i recuperació a través de subvencions i no de préstecs.