Estrada considera preocupant la victòria del "trumpismo" d'Ayuso

La diputada de la CUP al Parlament Laia Estrada ha titllat de "preocupant que a Madrid hagi triomfat el 'trumpismo" de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, en les eleccions d'aquest 4 de maig, quan, al seu parer, ha dut a terme una gestió temerària i irresponsable de la pandèmia.





Laia Estrada (EP)





En roda de premsa al Parlament aquest dimecres, ha considerat que amb la victòria d'Ayuso en les eleccions a la Comunitat de Madrid "es consolida l'ascens de la extremadreta, gràcies a l'operació d'Estat que l'ha permès".





Per Estrada, l'"extrema dreta té camp per recórrer quan l'esquerra no fa el que ha de fer", i ha retret a el Govern de Pedro Sánchez seva inacció, perquè quan no es dóna resposta a les classes populars, aquestes tendeixen a comprar els discursos més fàcils i populistes, en les seves paraules.





"Malauradament el problema rau en la manca d'unes mesures d'esquerra atrevides i valentes, per part de govern més progressista de la història, que és incapaç de fer el mínim que és derogar les barbaritats que s'han aprovat, com la Llei Mordassa o la reforma laboral ", ha afegit.





Preguntada per la marxa del líder de Podem, Pablo Iglesias, Estrada ho veu com una autocrítica de la seva participació en el Govern, i ha remarcat: "No qüestionem la voluntat de Podem, però sí la seva incapacitat per dur a terme les polítiques d'esquerra mínimament exigibles ".





ENERGIES RENOVABLES

La CUP ha instat aquest dimecres a la Generalitat en funcions a derogar el decret 16/2019 d'energies renovables perquè considera que el desplegament d'aquest tipus d'energia no està "pensat per lluitar contra el canvi climàtic sinó per afavorir els interessos de les grans corporacions" , i exigeixen avançar cap a un model diferent.





Han apostat per aplicar el model de països com Alemanya, que apropa "la producció als grans llocs de consum, aprofiten espais alterats, i s'aposta per la generació distribuïda i l'autoconsum".





I ha recordat que altres qüestions com "la moratòria de grans projectes d'energies renovables" així com l'aprovació de la llei de transició energètica abans del 2022 ja s'han inclòs en l'acord amb ERC per al futur govern.