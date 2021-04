La CUP acceptaria entrar al Govern si hi ha un acord "prou profund"

El secretari tercer de la Mesa de Parlament, Pau Juvillà (CUP), ha afirmat que els 'cupaires' no han tancat el debat sobre si poden entrar al Govern, ja que l'hi podrien plantejar si l'acord de govern "és prou profund i suposa voluntat de transformació".





Pau Juvillà (EP)









"L'acord és prou profund perquè nosaltres tinguem més responsabilitat? Si és així la CUP ho valorarà en el seu moment i decidirà si pot entrar o no", ha dit en una entrevista al costat de la diputada de la CUP Laia Estrada difosa per la formació en la iniciativa 'la CUP respon', amb la qual pretenen explicar-se i debatre allunyant-se del soroll del dia a dia.





Juvillà ha explicat que el debat sobre si la CUP pot entrar al Govern està obert sempre perquè "no és un debat estàtic, és un debat dinàmic", i que es decideix en funció del que es pretén fer i no dels càrrecs que es poden ocupar.





També ha reivindicat que els 'cupaires' han tingut una actitud proactiva després de les eleccions per aconseguir un acord, i ha destacat que amb ERC s'han entès perquè quan els han traslladat les seves propostes hi ha hagut correspondència, però que això no ha succeït amb Junts i amb els comuns: "Ens agradaria que els comuns tinguessin una actitud més proactiva en la defensa social i nacional".





Sobre el Consell per la República, Juvillà ha apostat per reformular els seus objectius i la seva governança perquè tingui una "importància decisiva" en la internacionalització del procés independentista.





Per la seva banda, Estrada ha sostingut que l'acord assolit amb ERC es basa en "qüestions que són consensos de país" que creu que haurien de compartir tots els partits independentistes.





A més, ha defensat que aquest acord preveu que es tracta d'una legislatura de confrontació amb l'Estat des del primer dia: "El referèndum l'hem de ficar en aquest procés d'acumulació de forces i de sumes de desobediències institucionals en els diferents plans, no només al Parlament, acompanyades d'acció de carrer ".





Sobre la taula de diàleg, ha negat que en el pacte la CUP reconegui el valor de la negociació amb l'Estat perquè considera que no es pot parlar ni d'autodeterminació ni d'amnistia, sinó que ho veuen com un acord en el qual "ERC accepta posar un termini ", però que els 'cupaires' no participaran en la taula.