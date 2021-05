Els equips de beisbol de Nova York vacunaran i regalaran entrades als ciutadans

El governador de Nova York, Andrew Cuomo, va anunciar dimecres que els equips de beisbol oferiran vacunes i entrades gratis als seus aficionats. També va explicar que les xifres de contagis i hospitalitzats estan baixant com per reajustar les obertures de grans espais a l'aire lliure.





Imatge d'arxiu (EP)





Cuomo va explicar que els equips de beisbol professional de Nova York i el Departament de Salut han acordat que convertiran el Yankee Stadium i el CitiField en centres de vacunació per als aficionats que vulguin assistir al partit, els que Serván vacunats amb la dosi de Johnson & Johnson i rebran una entrada gratuïta.





"Les agafa de camí. Pareu i posin-una vacuna, i si es posen una vacuna, es portaran un tiquet gratuït per a un partit dels Yankees o Mets (...). I la propera vegada que vagin a un partit, poden gaudir asseient al costat d'un amic o familiar, que per a mi és gran part de gaudir del joc. a això en diem un 'home run' a Nova York ", va explicar el governador.





Des dels Yankees van explicar en un comunicat que se senten "honrats d'acollir un centre de vacunació" al seu estadi a El Bronx i es van mostrar disposats a col·laborar amb la proposta si el fet de regalar entrades fa que més gent es vacuni.





D'altra banda, el governador va explicar que en els espais a l'aire lliure hi haurà zones en què les persones vacunades no hauran de guardar la distància de seguretat. Per a això, hauran d'aportar proves de la seva immunització.





Actualment, la taxa de positivitat a l'estat de Nova York és de l'1,4% aproximadament, i hi ha unes 2.400 persones hospitalitzades per coronavirus.