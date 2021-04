Expertes internacionals debatran sobre l’impacte de la covid-19 en els models de governança dels sistemes d’Intel·ligència Artificial

L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” presenta en el Palau Macaya la sessió de clausura del cicle de reflexió La governança de la Intelligència Artificial en el món post-covid-19: responsabilitat social, democràcia i cooperació transnacional, que té com a objectiu analitzar els reptes i oportunitats que plantegen els sistemes d’IA a les institucions democràtiques, així com plantejar nous models de governança analitzant l’impacte socioeconòmic i sanitari en termes de desigualtats en el món post-covid-19. El cicle compta amb la direcció científica de Daniel Innerarity, director de Globernance, Institut de Governança Democràtica i la coordinació de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).





Palau Macaya (EP)





La darrera sessió porta per nom Un desenvolupament socialment responsable dels sistemes d’IA, i s’abordarà l’impacte de la covid-19 en el desenvolupament i l’acceleració en l’ús i els nous models de governança dels sistemes d’IA. L’acte comptarà amb la participació d’Helga Nowotny, presidenta del Consell Europeu de Recerca 2010-2013 i professora emèrita de ETH Zurich; Beth Noveck, professora de la Universitat de Nova York i directora de GovLab, i estarà moderat per Laia Bonet, tercera tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona. Es podrà seguir de manera presencial (amb reserva prèvia i complint tots els protocols establerts per la crisi sanitària) i també s’emetràonline, i també a través del canal youtube.





Reflexionar sobre els reptes originats per la IA

En un moment d’hiperglobalització, interdependències, reptes climàtics, desenvolupament tecnològic i augment de la polarització política, les fronteres es tanquen, els països decreten l’estat d’alarma i el confinament de la població, l’activitat econòmica es paralitza, augmenta la tensió política i tots els recursos es destinen a un únic objectiu: minimitzar l’impacte de l’emergència sanitària.





En aquest marc, neix el cicle La governança de la Intelligència Artificial en el món post-covid-19: responsabilitat social, democràcia i cooperació transnacional. Va començar el passat 30 d'octubre i ha tractat els reptes originats per la IA a escala institucional i de governança, però també social i econòmic, a través de tres fases de debat: anàlisi de tendència, de reptes específics i de propostes de futur.





Les sessions han comptat amb la participació de diferents experts i collaboradors que han analitzat els reptes i oportunitats que generen els sistemes d’IA en la gestió del món post-covid-19 i han valorat la interacció dels algoritmes amb la societat. D’altra banda, els experts han reflexionat sobre com han de dissenyar les institucions democràtiques un ecosistema tecnològic que sigui socialment responsable.





El nou Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”

Des del mes d'abril de 2020, el Palau Macaya i l'Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” es fusionen en un sol equip amb l'objectiu de construir un nou pacte social a través de la reflexió i la generació de coneixement i pensament crític, amb prioritat ibèrica, projecció europea i visió global. El nou Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” té per missió ser un motor de canvi multicanal, multidisciplinari i multigeneracional per contribuir a la consecució dels reptes de la societat i a la construcció d'un nou full de ruta per a una realitat més justa, amb menys persones vulnerables. Per això, es crearan aliances nacionals i internacionals amb la complicitat del món diplomàtic, institucions europees, organitzacions i fundacions rellevants.

PONENTS DESTACATS:

HELGA NOWOTNY és professora emèrita d'Estudis de Ciència i Tecnologia, ETH Zurich, i membre fundador del Consell Europeu de Recerca. El 2007 va ser elegida vicepresidenta de l'European Reserarch Council (ERC) i des de març del 2010 fins al desembre del 2013 presidenta de l'ERC. Actualment és membre del Consell d'Àustria i Vicepresidenta del Consell per a les reunions de Lindau Nobel Laureate. És professora visitant de la Universitat Tecnològica Nanyang de Singapur. Des de 2014 fins el 2019 va ser presidenta del Fòrum del Consell de l'ERA Àustria.

Té un doctorat en sociologia per la Universitat de Columbia, NY i un doctorat en jurisprudència per la Universitat de Viena. Ha estat professora i investigadora a l'Institut d'Estudis Avançats de Viena; Kings College, Cambridge; Universitat de Bielefeld; Wissenschaftskolleg zu Berlin; Ecole des Hautes Etudes an Sciences Sociales, París; Science Center for Social Sciences, Berlín; Collegium Budapest; Budapest. Abans d'unir-se a l'ETH Zurich, Nowotny era professora d'Estudis de Ciència i Tecnologia a la Universitat de Viena. És membre estranger de la Reial Acadèmia Sueca de Ciències i continua servint en molts consells internacionals d'assessorament a Àustria i a tota Europa. Al llarg de la seva carrera professional, ha estat involucrada en qüestions de política científica i d'innovació i continua servint com a assessora a escala nacional i de la UE. Del 2001 fins al 2005 va ser presidenta del Comitè Assessor Europeu de Recerca, EURAB, assessorant la Comissió Europea.





BETH NOVECK dirigeix el Governance Lab (The GovLab) i la xarxa de recerca MacArthur Research Network on Opening Governance. És professora de tecnologia, cultura i societat i professora afiliada al Centre for Urban Science and Progress de la Tandon School of Engineering de la Universitat de Nova York i membre de l’Institute for Public Knowledge d’aquesta mateixa universitat. El governador de Nova Jersey, Phil Murphy, la va nomenar com a primera directora d’innovació de l’estat i la cancellera Angela Merkel la va nomenar membre del seu consell digital el 2018. També és becària sènior visitant del John J. Heldrich Center for Workforce Development de la Universitat de Rutgers. Anteriorment, Simone va servir a la Casa Blanca com a primera subdirectora de tecnologia dels Estats Units i directora de la Open Government Initiative de la Casa Blanca sota el president Obama. El primer ministre del Regne Unit, David Cameron, la va nomenar la seva assessora sènior per a l’Open Government.





Llicenciada per la Universitat de Harvard i la Facultat de Dret de Yale, Simone va rebre el 2018 una beca Robert Schumann a l’European University Institute i una beca Richard von Weizsaecker per la Robert Bosch Foundation. Va ser nomenada una de les “100 persones més influents del món en el govern digital 2018” per la plataforma Apolitical. Anteriorment, va ser seleccionada com una de les “Foreign Policy 100” per part de Foreign Policy, així com una de les “100 persones més creatives en els negocis” de Fast Company i “Top Women in Technology” del Huffington Post.