Científics russos diuen que la vacuna contra la poliomielitis protegeix contra el coronavirus

Els fabricants de la tercera vacuna russa contra el coronavirus, CoviVak, van dir que les seves proves d'una vacuna viva contra la poliomielitis per prevenir el Covid-19 han demostrat ser efectives.





Investigadora russa (EP)





Aydar Ishmukhametov, director del Centre d'Investigació estatal Chumakov que va desenvolupar CoviVak, va dir a la televisió estatal que els resultats "proven" l'efectivitat a curt termini de la vacuna contra la poliomielitis.





"Els vam donar a uns 60 voluntaris una vacuna visqui contra la poliomielitis i vam rebre una forta reducció en la incincidència [de Covid-19] per a aquest grup", va dir Ishmukhametov a l'emissora Rossia.





"Hem provat aquest problema [però] ho hem deixat de banda com una opció a curt termini", va dir en un segment sobre els tres jabs de fabricació nacional de Rússia que es van transmetre dimecres a la nit.





Científics nord-americans van postular l'any passat que les vacunes de poliomielitis vives orals eviten temporalment el Covid-19 en desencadenar una resposta immune general. Altres experts en virologia van respondre que, en el millor dels casos, la investigació existent és feble.





El Centre d'Investigació de Chumakov porta el nom del viròleg rus Mikhaïl Chumakov, qui a finals de la dècada de 1950 va convertir a la Unió Soviètica en el primer país a desenvolupar, produir, autoritzar i utilitzar àmpliament la vacuna oral contra el poliovirus.





Rússia va llançar CoviVak, la tercera vacuna contra la coronavirus registrada al país, desenvolupada per Chumakov, a principis d'aquesta primavera. CoviVak és una vacuna de virió complet de dues dosis que utilitza partícules completes, però inactives, de virus SARS-CoV-2 que causa Covid-19.