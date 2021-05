Gabilondo va a l'Hospital Ramón i Cajal al trobar-se malament després d'haver rebut la vacuna aquest matí

Ángel Gabilondo @ep





El candidat d'PSOE a la Presidència de la Comunitat de Madrid, Ángel Gabilondo, ha acudit aquesta tarda a l'Hospital Ramón i Cajal al trobar-se malament després d'haver rebut la vacuna aquest matí, han informat a Europa Press fonts socialistes.

MÉS INFORMACIÓ Dimiteix el secretari general del PSOE de Madrid després de la patacada electoral





Gabilondo, de 72 anys, ha rebut la vacuna aquest matí a aquest hospital. A la tarda, s'ha trobat malament, s'ha "marejat" i ha acudit a centre perquè l'atenguin, segons aquestes mateixes fonts, tot i que des de Ferraz desmenteixen que estigui ingressat.





VERSIONS CONTRADICTÒRIES





No obstant això, diverses versions contradictòries estan sent difoses pels mitjans de comunicació la tarda d'aquest dijous, a l'espera de tenir un comunicat oficial. Per exemple, segons 'Vozpópuli', Gabilondo hauria estat ingressat d'urgència a l'Hospital Ramon i Cajal per un problema cardíac.





Gabilondo, amb 72 anys, es trobava enmig d'una polèmica pels mals resultats de la seva formació a Madrid.