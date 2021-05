Dimiteix el secretari general del PSOE de Madrid després de la patacada electoral

El secretari general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha decidit dimitir del seu càrrec després dels mals resultats que ha obtingut el partit en les eleccions de el 4 de maig, amb Ángel Gabilondo al capdavant, ha avançat la 'Cadena Ser'.









El candidat del PSOE a la Presidència de la Comunitat de Madrid, Ángel Gabilondo, abraça el secretari general de l'PSOE-M, José Manuel Franco - Marta Fernández - Europa Press







Ahir l'Executiva regional del PSOE-M es va reunir i va acordar començar a treballar per aconseguir una transició ordenada en el proper Congrés Regional que se celebrarà a finals d'any, però assumint els seus "pèssims resultats" en aquestes eleccions que han donat la victòria a la 'popular' Isabel Díaz Ayuso, i fins i tot Més Madrid ha superat als socialistes en nombre de vots.





En la trobada telemàtic, a més de posar l'accent en la necessitat de realitzar una profunda anàlisi després dels "pèssims" resultats en les eleccions a la Comunitat de Madrid es va decidir escoltar, en les properes setmanes, tant als òrgans de el partit, com a la militància per analitzar i prendre les mesures "necessàries" que permetin tornar a aconseguir "la confiança de la ciutadania madrilenya".





Així mateix, assumeixen les seves "errors" i "no haver estat a l'altura del que s'esperava" d'ells, però aquest és el primer pas per "començar de nou el camí, per aconseguir en breu, una comunitat de tints progressistes que no deixi a ningú en el camí i que aposti per la societat de benestar".





Franco va ser el 2017 elegit secretari general del PSOE-M en unes primàries amb més de el 70% dels vots i està considerat com un dels homes de confiança a Madrid de el president de Govern central, Pedro Sánchez. No obstant això, el socialista sí que seguirà en el seu lloc com a president de el Consell Superior d'Esports (CSD).





Gabilondo, per la seva banda, ja va dir ahir que no es plantejava dimitir i que recolliria la seva acta de diputat malgrat haver perdut 13 escons respecte als comicis de 2019.





Malgrat això, el president de Govern i secretari general de PSOE, Pedro Sánchez, s'ha reunit aquest dijous a la Permanent de la Comissió Executiva Federal del seu partit, de manera que potser pugui haver algun canvi més.





Les veus més crítiques de el PSOE, amb la branca de militants de l'Esquerra Socialista, ja demanaven el cap de Franco i de Gabilondo, per "la falta d'autonomia" que, al seu parer, "han tingut amb Moncloa". A més, volien "un procés de renovació de càrrecs i de polítiques, tan necessari per als socialistes, però sobretot per a la ciutadania madrilenya".





La Comissió Executiva Federal es reuneix aquesta tarda per analitzar la derrota històrica que el PSOE ha patit en les eleccions autonòmiques de Madrid. En aquesta reunió la direcció federal del PSOE activarà a més el procés de primàries a Andalusia per al proper mes de juny per elegir el candidat del PSOE-A a la Presidència de la Junta en les pròximes eleccions autonòmiques andaluses, previstes inicialment per a finals de 2022.