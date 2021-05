Alemanya demana "explicacions" a Marroc pels seus retrets: "Estem molt sorpresos"

El Govern d'Alemanya s'ha mostrat "molt sorprès" per la crida a consultes de l'ambaixadora del Marroc a Berlín i ha demanat "explicacions" pels retrets que ha dit que no entén i que, entre altres qüestions, tenen relació amb la seva posició sobre la sobirania del Sàhara Occidental.





Angela Merkel (EP)





L'executiu marroquí va anunciar dijous la crida a consultes de l'ambaixadora perquè Berlín havia incorregut en "actes hostils". Fonts del Ministeri d'Exteriors alemany han confirmat a Europa Press que no n'havien estat informats prèviament.





"No entenem els retrets que recull el comunicat del Ministeri d'Exteriors del Marroc. Estem molt sorpresos per aquesta mesura", han declarat les fonts, que han reiterat el compromís del govern d'Angela Merkel per resoldre "de manera constructiva" aquesta crisi diplomàtica.





Rabat considera que Berlín perjudica "l'interès superior del Regne del Marroc", segons consta en un comunicat del Ministeri d'Exteriors en el qual recrimina a l'executiu de Merkel "una actitud negativa" sobre l'afer del Sàhara Occidental.





A més, Rabat ha inclòs en la llista de greuges la suposada "complicitat" d'Alemanya amb un "exconvicte per accions terroristes" que hauria rebut "informació sensible" dels serveis de seguretat marroquins als seus homòlegs del país europeu, informa l'agència MAP.

El Ministeri d'Exteriors marroquí també ha retret a Alemanya la seva "obstinació contínua per combatre" el paper del Marroc a la regió, especialment pel que fa a Líbia, i ha expressat malestar per la seva exclusió d'un fòrum que va organitzar Berlín sobre la crisi política líbia.