El Gobierno suprimirà obligacions majoristes i reduirà càrrega fiscal als operadors de cara al 5G

El Govern reduirà les obligacions majoristes previstes en el text preliminar de les condicions de la subhasta de la banda de 700 MHz i reduirà la càrregues fiscals dels operadors, entre altres mesures, per incentivar el desplegament del 5G.





La vicepresidenta segona i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha presentat aquest divendres el full de ruta del 5G als principals operadors i associacions de el sector en una reunió després de la qual també s'ha assenyalat que el Gobierno està "ultimant "els preus de la subhasta 5G.





El Gobierno ha decidit suprimir les obligacions majoristes en alguns blocs de freqüències i ha precisat i ajustat els terminis del contingut de l'obligació de cobertura imposades a cada un dels blocs.





Segons les condicions preliminars, en funció del lot, els operadors havien de cobrir en tres anys el 100% de les poblacions de 20.000 o 50.000 habitants, mentre que el preu de sortida de la subhasta era de 1.170 milions d'euros, considerat molt alt per a les empreses.





Les propostes del Gobierno han estat acollides amb satisfacció per digitals, la patronal de les empreses de telecomunicacions, que assenyalen que "ajudaran a accelerar la transformació digital d'Espanya", mentre que l'associació d'operadors locals AOTEC ha rebutjat que es suprimeixin les obligacions majoristes .





REVISIÓ DE LA TAXA DE RTVE I DE RESERVA DE ESPECTRE





D'altra banda, en el comunicat emès aquest divendres, també es contempla la revisió a la baixa de la taxa que aporten els operadors a Ràdio Televisió Espanyola (RTVE).





La Llei de Finançament de RTVE, que va entrar en vigor el 2009, estableix una taxa als canals privats en obert de el 3% dels seus ingressos bruts; als de pagament, del 1,5%, i a empreses de telecomunicació, del 0,9%.





Aquesta decisió s'ha pres el mateix dia en què el Tribunal Suprem ha avalat l'existència de taxes municipals per a companyies de telefonia fixa i Internet per utilització privativa o aprofitament especial de domini públic local.





El Gobierno també busca reduir la càrrega fiscal dels operadors, que denuncien que és la més gran d'Europa, mitjançant la reducció de les taxes anuals de reserves de l'espectre en les zones reservades per al 5G el 2022 i 2023, una mesura que el Gobierno estima en el pla enviat a Brussel·les que es traduirà en una minva per a les arques públiques de 90 milions d'euros.





A canvi, segons contempla el Pla de Recuperació, els operadors hauran d'invertir aquestes quantitats en desplegaments en zones on no tinguin obligació de desplegament d'infraestructura.





ALTRES MESURES





A més, s'han inclòs mesures per agilitar la concessió dels permisos necessaris per desplegar xarxes de telecomunicacions mitjançant l'ocupació del domini públic (carreteres, ferrocarrils i confederacions hidrogràfiques) i la implementació de la caixa d'eines de connectivitat de la Comissió Europea.





També es contempla la reordenació de la banda de 3,5 GHz (3400-3800 MHz) per optimitzar-la i fomentar la inversió en xarxes, com venien proposant les companyies, ja que la proximitat de blocs d'un mateix operador millora la qualitat del seu servei .





En el mateix sentit, el Gobierno modificarà el Quadre Nacional d'Atribució de Freqüències, actualment en consulta pública, per a incloure condicions tècniques harmonitzades vàlides per al 5G de cadascuna de les bandes de freqüències assenyalades a Europa per a serveis i comunicacions electròniques.





L'Executiu a més perseguirà que Brussel·les elabori directrius en l'àmbit comunitari per facilitar que les empreses comparteixin infraestructures i espectre.





A més, el Consell de Ministres ja va aprovar un reial decret pel qual la durada màxima de les llicències d'espectre s'estenia fins als 40 anys (20 anys fixos i 20 renovables).





El nou full de ruta també preveu la redacció d'una Guia de Bones Pràctiques per a entitats locals, un extrem que està contemplat en el Pla de Recuperació, que destina quatre milions d'euros a la formació i el suport a entitats locals per als desplegaments d'aquesta tecnologia.





El Pla de Recuperació destinarà un total de 4.000 milions d'euros a impulsar la connectivitat, el desplegament del 5G i la seguretat.





Entre els seus eixos es troba la inversió de 812 milions d'euros a estendre la banda ampla ultraràpida, 109 milions d'euros en el full de ruta 5G, a més de 480 milions d'euros per al reforç de connectivitat en centres de referència, motors socioeconòmics i projectes tractors de digitalització sectorial.





Així mateix, el desplegament del 5G rebrà inversions públiques per 1.400 milions d'euros, mentre que per al de infraestructures digitals transfrontereres es destinaran uns altres 500 milions d'euros.





Entre els objectius de el pla es troba que el 100% dels espanyols tinguin Internet a una velocitat de 100 Mbps, una mesura amb la qual es busca tancar la bretxa d'accés a Internet.