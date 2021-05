Treball vol crear una única prestació per desocupació

@EP





El Ministeri de Treball i Economia Social pretén millorar la situació dels aturats.

Per aquesta raó vol crear una nova prestació que entrarà en vigor a partir del 2022, que tindrà una quantia del 80% de l'Iprem (451,90 euros al mes, segons el iprem de 2021) i que integrarà totes les que hi ha actualment.





Aquesta reforma vol substituir el nivell assistencial de protecció per desocupació, tal com es s'assenyala en el Pla de Transformació, Recuperació i Resiliència. Per a això haurien d'integrar en el subsidi ordinari per esgotament les modalitats extraordinàries que s'han anat creant al llarg del temps.





Al seu torn, en el text es detalla que aquesta integració es farà de forma coordinada amb el desenvolupament de l'Ingrés Mínim Vital (IMV), que inclou l'augment dels seus beneficiaris i el desenvolupament dels itineraris d'inclusió.





Així doncs, aquest nou subsidi serà una prestació per desocupació complementària delnivell contributiu, que estarà vinculada a cotitzacions anteriors i finançada amb càrrec al pressupost de les prestacions per desocupació i la gestió estarà atribuïda a el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i a l'Institut social de la Marina (ISM).





No obstant això no podrà accedir qualsevol persona a aquesta prestació. Qualsevol que vulgui sol·licitar-la haurà d'acreditar que no posseeix rendes individuals. A més, en determinats casos, s'exigirà també l'acreditació de mancances de responsabilitats familiars i el compromís i compliment d'un itinerari personalitzat d'ocupació davant el servei públic d'ocupació competent.





Pel que fa a la durada del subsidi variarà segons l'implicat. Es tindran en compte les circumstàncies familiars de la persona sol·licitant, a més de la seva edat i el temps en què ha cobrat la prestació ja esgotada.





Segons s'assenyala en el Pla, la finalitat que persegueix aquesta mesura és la d'ampliar la protecció per desocupació, millorant la cobertura a l'ampliar la durada dels subsidis i eliminar llacunes de desprotecció dels programes actuals, però també simplificar el funcionament de sistema, reduint el nombre de figures per donar més claredat, seguretat jurídica i facilitar la gestió.







LA PRESTACIÓ, UNA TRANSICIÓ





D'altra banda, la idea que es desenvolupa en el text parla de vincular aquesta protecció amb el compromís de seguiment i realització d'un itinerari personalitzat d'ocupació. A més, vol permetre que la prestació serveixi de transició cap a la protecció social quan la persona que la rebi no torni al mercat laboral.





Dit això, les persones a les quals es dirigeix aquesta nova prestació són aquelles que ja han esgotat la prestació contributiva però segueixen sense feina. També aquelles que no tinguin el suficient temps cotitzat com per cobrar el subsidi.