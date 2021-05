Investigadors entrenen a 150 abelles per detectar el Covid

Pixabay





Un grup d'investigadors de l'empresa InsectSense i de la Universitat d'Investigació de Wegeningen han inventat una nova manera de detectar la infecció per Covid-19: han entrenat a 150 abelles perquè percebin el canvi d'olor d'una persona contagiada.





El coronavirus és capaç de canviar, encara que mínimament, l'olor d'una persona infectada. Per aquesta raó aquests experts han volgut aprofitar el bon sentit de l'olfacte que tenen les abelles.

Així, han treballat per ensenyar-les a treure la llengua quan detectin aquest canvi d'olor.







Per aconseguir-ho han utilitzat una tècnica similar a la teoria del gos de Pavlov. Aquest autor es va fixar en que quan li posava menjar al seu gos aquest salivava. Això el va portar a realitzar un experiment, que va consistir en fer sonar una campana cada vegada que li posava menjar al gos. A base d'insistir va aconseguir que el gos associés el so de la campana amb el menjar i salives a l'escoltar el so.





En aquest cas els investigadors li donaven aigua ensucrada a les abelles com a recompensa per detectar les mostres de Covid. En canvi si mostraven una mostra no infectada no els donaven cap recompensa. Al final van acabar associonat l'acte d'estendre la llengua per rebre la recompensa a l'olor de la infecció. Així doncs, aquestes 150 abelles entrenades són capaces de detectar el Covid-19 en tan sols uns segons.