El Parlament Europeu demana PCR gratuïtes i que els turistes amb certificat Covid evitin la quarantena

El ple de Parlament europeu vol que els tests PCR que es realitzin els viatgers per poder desplaçar-se dins de la Unió Europea amb el certificat covid siguin proves "gratuïtes" per evitar la discriminació entre els europeus que podran viatjar per haver rebut sense cost la vacuna contra el coronavirus.





És una de les línies vermelles fixades pels eurodiputats de cara a la negociació que l'Eurocambra iniciarà ara amb els Vint i la Comissió Europea amb l'objectiu que el nou certificat estigui a punt abans que acabi juny, de manera que serveixi d'impuls al sector turístic en la temporada d'estiu.





El mandat de negociació, que es va votar el dimecres encara que el resultat s'ha conegut aquest dijous, va tirar endavant amb una àmplia majoria de 540 vots a favor, 119 en contra i 31 abstencions.





El text demana també canviar el nom perquè sigui més descriptiu (Certificat UE Covid-19) i corregeixi l'errònia impressió que té relació amb qüestions mediambientals com passa amb el nom proposat de sortida (Certificat Verda Digital).





L'Executiu comunitari està convençut que és "realista i factible" aconseguir l'acord a temps i que el seu desenvolupament tècnic estigui també a punt per al juny, ha dit un portaveu comunitari després del vot de l'Eurocambra.





Sobre el preu dels test, el portaveu ha recordat que no és un assumpte que Brussel·les porti en la seva proposta inicial perquè el preu dels medicaments és un assumpte que recau exclusivament en les competències dels Estats membre.





Els eurodiputats coincideixen amb Brussel·les i el Consell en què ha de ser un document gratuït per a tothom, que es podrà expedir en format físic o digital, i que en cap cas ha de ser entès com un "passaport" que obri fronteres, sinó com un document informació mèdica per adaptar al viatger les restriccions per pandèmia.





El certificat servirà al seu titular per certificar si ha estat vacunat -amb quina vacuna i quan--, si està immunitzat perquè ha superat ja la malaltia o, com a tercera opció, si compta amb un test diagnòstic negatiu realitzat en les 72 hores prèvies a l' viatge.





Per això, els eurodiputats adverteixen en la seva posició de negociació que creuen que els test vinculats al certificat han de ser "universals, accessibles i gratuïts" per a tots els europeus, per evitar que les persones que no han estat vacunades pateixin una discriminació de tipus econòmic.





En una resolució no legislativa que s'adopta també aquest dijous al mateix ple, els eurodiputats van més enllà i aposten per la gratuïtat també dels tests que no es realitzen en el marc del certificat d'immunitats, especialment en els casos de treballadors exposats en primera línia, com sanitaris --i pacients-- i el personal d'escoles, universitats i escoles bressol.





La missa resolució demana que s'introdueixi un límit màxim temporal de preus per a les proves de diagnòstic de la COVID-19 que no es duguin a terme per a l'obtenció del certificat.





Durant la negociació amb els Estats membre i Brussel·les, el Parlament defensarà a més que els titulars del certificat no han d'estar subjectes a restriccions addicionals, per la qual cosa hauran de quedar exempts de l'obligació de quarantenes, autoaïllament o test addicionals a la seva arribada a destinació. A més avisen que tota iniciativa addicional que un Estat membre vulgui posar en marxa recolzant-se en el certificat haurà de fer-ho en línia amb el mateix marc legislatiu.





En el debat previ a la votació, el president de la comissió parlamentària de Justícia i Interior i ponent de la posició de l'Eurocambra, el socialista espanyol Juan Fernando López Aguilar, ha avisat que aquest document de immunitats no ha de ser utilitzat pels països per filtrar, per exemple, el pas a restaurants, cinemes o altres espais públics.





Pel que fa a les vacunes reconegudes pel certificat, els eurodiputats demanen que només siguin expedits a pacients que hagin estat inoculats amb vacunes autoritzades per l'Agència Europea del Medicament (EMA), tot i que deixa la porta oberta a que cada país decideixi si reconeix altres certificats emesos pels Estats membre per a vacunes recollides en la llista de l'Organització Mundial de la Salut.





Finalment, els certificats hauran d'estar verificats, igual que els seus segells electrònics, per evitar el frau i la falsificació i les dades personals obtingudes per a l'expedició del certificat no es poden emmagatzemar al país de destinació i no hi haurà una base de dades centralitzada a la UE .





La llista d'organismes que processaran i rebran les dades serà pública, perquè els ciutadans puguin exercir el seu dret a la protecció de dades, en el marc del Reglament General de Protecció de Dades.