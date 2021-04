Espanya anuncia a la Cimera del Turisme que implantarà al juny el certificat digital per viatjar

El Govern d'Espanya ha traslladat als principals actors de la indústria turística reunits a la cimera de la World Travel and Tourism Council (WTTC, en les seves sigles en anglès) a Cancún (Mèxic) que al juny estarà operatiu el certificat digital, la base legal s'està desenvolupant a la Unió Europea (UE) i que "serà fonamental per donar certesa al viatger".





Segons el secretari d'Estat de Turisme, Fernando Valdés, ha arribat el moment de posar els mitjans per donar certesa als viatgers, tot i que el certificat digital "no és una vareta màgica", però dóna certeses i proporciona seguretat, perquè el turista sap que podrà viatjar si està vacunat, té un test negatiu en cas de no estar immunitzat o s'ha recuperat de la malaltia ".





A més, Valdés ha confirmat que Espanya participarà al maig en una prova pilot del certificat digital, de manera que "al juny estarà preparada per rebre els viatgers" en condicions de seguretat.





Així mateix, ha qualificat d'"excel·lent notícia" l'anunci fet per la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Layen, en relació amb els possibles plans de permetre l'entrada de ciutadans nord-americans que estiguin completament vacunats.





Durant la seva intervenció en un panell de la Cimera de Turisme, Valdés ha incidit que l'arribada de la vacuna marca "un abans i un després" respecte a la situació que vivim l'estiu passat i ha destacat el "paper actiu" d'Espanya i altres països per convèncer els països amb menys dependència de l'turisme que és possible reprendre la mobilitat de forma segura.





En el sopar de gala de la cimera, el secretari d'Estat ha recollit en nom de la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, el premi 'Women Advocacy', que reconeix el seu compromís amb la defensa de la dona, el seu suport continuat a iniciatives i plataformes que afavoreixin la incorporació del talent femení i el paper que ha exercit per donar-li visibilitat a la dona en tots els sectors de la seva cartera ministerial, inclòs el turisme.