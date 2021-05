El PSC respon als comuns: "Si volen un Govern d'esquerres i progressista, que ha guanyat és Illa"

La portaveu de PSC al Parlament, Alícia Romero, ha criticat aquest dilluns que els comuns es plantegen entrar en un Govern d'ERC, quan els socialistes van guanyar els comicis: "Si volen un Govern d'esquerres i progressista, que va guanyar les eleccions en aquest bloc va ser Salvador Illa. No entenc aquest complex que tenen els comuns ".





Ho ha dit en una entrevista de La 2 i Ràdio4 després que la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, hagi avançat a TVE aquest mateix dilluns que demanaran entrar al Govern si el candidat d'ERC i vicepresident de la Generalitat en funcions , Pere Aragonès, vol comptar amb el seu suport.





Alícia Romero @ep





Romero ha acusat ERC de preferir anar a eleccions abans de parlar amb el PSC, i ha titllat d'intolerable el "cordó sanitari" dels partits independentistes als socialistes, quan són un partit amb el qual es pot parlar i negociar, ha dit .





"Si anem a eleccions és perquè els partits independentistes no volen parlar amb ningú més", ha sostingut, i ha recordat que estan disposats a parlar amb tothom, però no a cedir els seus vots gratuïtament.





Així, ha dit que si ERC vol una mica del seu partit els ha de trucar per parlar, encara que no donaran suport un Govern d'ERC en solitari ni amb la CUP, i ha avisat: "No ens sembla de rebut jugar sempre amb el PSC perquè és un partit responsable i seriós ".