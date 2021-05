El CxRep mata el pacte entre Junts i ERC mentre els comuns ofereixen l'alternativa per no anar a eleccions

Després d'acusar Junts d'"intentar imposar la seva estratègia per darrere" a través del Consell per la República (CxRep), el candidat a la presidència de la Generalitat i actual president en funcions, Pere Aragonès, ha defensat arrencar la legislatura amb un Govern d'ERC en solitari i, segons les seves paraules: "a partir d'aquí després veiem com es poden anar resolent (les negociacones), i si algú es vol incorporar a la Generalitat, en parlem".







Pere Aragonès





El gest d'ERC ha estat ben rebut per la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, que pensa que obre una oportunitat per impulsar un govern progressista a Catalunya. "És molt millor un Govern de 41 diputats o 50, que un 33. No és bona idea negociar a través dels mitjans. És millor un Govern fort, ampli i transversal" ha defensat en una entrevista a TVE , on els comuns han aprofitat per oferir-se a ERC per formar govern i evitar repetir eleccions.





Els equips negociadors d'ERC i dels comuns s'han reunit aquest dilluns a la tarda al Parlament i han abordat diversos àmbits del programa de la Generalitat per buscar un possible acord que desencalli la investidura del candidat republicà a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès , tot i que discrepen de moment sobre l'entrada dels comuns en el futur Govern, han explicat fonts coneixedores de la trobada.





Tots dos comparteixen que la negociació ha d'anar "el més ràpid possible", i encara que els comuns han traslladat a ERC la seva voluntat d'entrar al Govern, els republicans insisteixen en la seva voluntat de governar en solitari, però mantenen la porta oberta a seguir parlant de això.







EL PSC DISCREPA





Qui no veu amb bons ulls l'acostament dels comuns a ERC són els socialistes. Després de recordar que "qui va guanyar les eleccions va ser el PSC", la portaveu de PSC al Parlament, Alícia Romero, ha advertit que ERC seria la responsable si es repeteixen les eleccions catalanes.





"Qui ha dit que no vol parlar amb el PSC és ERC. I abans de parlar amb el PSC i demanar res, se'n van a eleccions", ha afirmat Romero. I ha afegit: "Per evitar les eleccions hi ha una solució, que és fer president a Salvador Illa. Tota la resta, serà responsabilitat d'aquells que no vulguin treballar en aquesta alternativa ".





La socialista ha advertit que el candidat d'ERC "no pot ser la solució dels problemes quan presideix un Govern dividit, dèbil, esgotat i caducat", sinó que la solució a la desesperança i a la resignació passa pel candidat de PSC, segons ella.





"El canvi d'etapa no ho pot liderar qui ens ha portat a aquesta situació", ha sostingut, i ha remarcat que hi ha dues majories parlamentàries: la independentista, que per ara no ha pogut tancar un acord malgrat estar governant junts, i la d'esquerres, que vol liderar Illa.





Perquè hi hagi un Govern encapçalat per Aragonès sense els vots de Junts, a més del suport dels comuns, els republicans necessiten l'abstenció de PSC. Si no aconsegueixen convèncer els socialistes, Catalunya haurà de tornar a les urnes.