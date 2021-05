Espanya se suma a una majoria de països de la UE i s'oposa a la gratuïtat de les PCR del Certificat Covid

Espanya i una majoria d'Estats membre rebutgen que siguin gratuïtes les PCR que els viatgers no vacunats contra el coronavirus s'hauran de fer aquest estiu per poder desplaçar-se amb el certificat covid europeu per la resta de la Unió Europea, una condició que exigeix el Parlament europeu per donar el seu suport a la iniciativa.





Juan González-Barba Pera - Europa Press







"No podem imposar un preu de test a la Unió Europea, és un mercat lliure, però podem intentar veure si hi ha possibilitats que les proves siguin més barates", ha resumit la secretària d'Estat per a la UE portuguesa, presidència de torn de la UE, Ana Paula Zacarias, al final d'una reunió a Brussel·les del consell de ministres d'Afers Generals de la UE.





Aquest és un dels principals temes que compliquen la negociació entre el Consell i l'Eurocambra per intentar tancar un acord a temps perquè l'anomenat 'Certificat Verd Europeu' pugui començar a utilitzar-se ja a finals de juny, amb l'objectiu de reactivar el turisme tot i la pandèmia.





El certificat, que la Comissió Europea recalca que no ha de ser entès com un passaport sinó com un document amb informació mèdica, serà gratuït i oferirà informació en diversos idiomes sobre la situació del titular pel que fa al coronavirus abans de viatjar: si ha estat vacunat, si té anticossos o si compta amb una PCR negativa recent.





Els eurodiputats reivindiquen la gratuïtat per a les PCR vinculades al certificat perquè consideren que en cas contrari es crearia una situació de discriminació amb els europeus que podran viatjar amb el certificat gràcies al fet que han estat vacunats, ja que la vacunació no implica despeses per a la persona.





Els Vint, però, s'aferren al fet que la competència per fixar els preus dels medicaments és exclusiva nacional i rebutgen que quedi fixada per un reglament acordat en el si de la Unió Europea.





A la qüestió de les competències, s'uneix el fet que una gran majoria de socis tindria "dificultats greus" amb la gratuïtat per la "càrrega financera" que suposaria aquesta mesura en el context actual, en el qual encara no està immunitzada una gran de la població i, per tant, són majoria els ciutadans que han de presentar una PCR negativa per viatjar.





"S'està veient de quina manera es pot arribar a un compromís que satisfaci el Parlament europeu i pugui emmotllar la posició de les tres quartes parts de el Consell, no només Espanya", ha indicat a la premsa el secretari d'Estat espanyol per a la UE, Juan González-Barba, després de participar en la reunió a Vint.





González-Barba no ha descartat que "amb un termini major de temps" els governs poguessin obrir-se a la gratuïtat, però no en tan breu termini -juny--, perquè "encara serien necessàries moltes PCR" i els Estats haurien d'assumir el cost també dels turistes que han visitat el seu territori i en concloure les vacances tornen al seu lloc d'origen.





Amb tot, el secretari d'Estat ha indicat que Espanya està "oberta a buscar fórmules flexibles" que facilitin l'acord perquè el certificat estigui en marxa al juny, per exemple pensant en posar "límits" als preus per a les PCR.





Mentrestant, la Comissió Europea ha iniciat aquesta setmana les proves tècniques amb més d'una desena d'Estats membre, entre els quals es compta Espanya, per anar posant a prova el funcionament de sistema i la interoperabilitat el mateix, amb l'objectiu que el seu desplegament estigui a punt quan arribi l'acord polític per a la seva activació.