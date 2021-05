Un 27,5% dels Gbhsh ha consumit drogues per tenir sexe en 2020, segons un estudi

Ho han explicat els investigadors de Centre d'Estudis epidemiològics sobre els Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT), Cinta Folch i Nicolas Lorente, i l'investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Juan Manuel Leyva, durant la conferència 'Impacte del chemsex a Espanya 2020' organitzada per l'entitat Stop Sida.





Homosalud és una enquesta en línia a nivell estatal implementada entre el 13 de gener i el 8 de febrer de 2021, que han complementat amb un estudi qualitatiu realitzat a Barcelona per poder posar en relleu les dades quantitatives amb experiències de vida, en què han participat 2.843 homes que tenen sexe amb homes.





Segons els resultats, les principals motivacions relacionades amb el Chemsex són: augmentar la libido (88,3%), desinhibir sexualment (85,7%), potenciar el plaer (54,3%) i intensificar les sensacions (52,5% ); mentre que pel que fa al tipus de drogues recreatives consumides, el popper ocupa el primer lloc de consum (41,1%), seguit del cànnabis (28,3%) i la cocaïna (19,4%).





A partir de les dades de l'estudi qualitatiu també han confirmat que l'inici i manteniment de la pràctica del chemsex és "multifactorial", destacant com a causes principals la recerca de el plaer, així com el sentiment d'acceptació --o de no rebuig-- i l'evasió dels problemes.





La facilitat en l'accés a les drogues també és un "factor estructura que facilita el consum" i els investigadors també han destacat que, entre els usuaris de chemsex en els últims 12 mesos, el 38,5% afirma haver-se injectat drogues i un 33 , 3% que diu haver compartit xeringues usades alguna vegada.