ONG veuen la nova Llei del Canvi Climàtic com un "acceptable punt de partida", però adverteixen del "llarg camí" per davant

ONG socials i ambientals han celebrat l'aprovació aquest dijous al Congrés dels Diputats de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica que estableix la neutralitat climàtica en 2050 i considera que és un "acceptable punt de partida", tot i que queda un "llarg camí per davant "després de gairebé un any de tramitació parlamentària.





Teresa Ribera al Congrés dels Diputats - Europa Press







Per Climate Strategy, ECODES, Institut Internacional de Dret i Medi Ambient, Fundació Renovables, SEO / BirdLife i Transport & Environment, encara que el text ha rebut crítiques per la seva falta d'ambició i pel seu ampli marge de millora, les organitzacions consideren que la nova llei "posa les bases" per poder fer front a l'emergència climàtica en els propers anys.





Així, treuen pit de les millores que ha incorporat en la tramitació parlamentària i que han estat plantejades per aquestes organitzacions i que han estat incorporades a les esmenes pròpies de Compromís, Más País-Equo i ERC, en major mesura, però també per PSOE, partit Popular, Unides Podem, Ciutadans, Bildu o Terol Existeix i defensades durant les discussions posteriors fins a la seva acceptació definitiva.





No obstant això, lamenten que el poder legislatiu no hagi acceptat incloure un nou article perquè el Govern elabori pressupostos de carboni de caràcter quinquennal per establir el camí que permeti assolir els objectius a 2030 i la neutralitat climàtica abans del 2050.





En aquesta línia, critiquen que el C omet de Persones Expertes de Canvi Climàtic i Transició Energètica no quedi fora d'influències polítiques i empresarials i que no compti finalment amb pressupost propi i una estructura, composició i funcions definides en la Llei per a quedar fora de qualsevol control governamentals l, com es reflecteix en totes les lleis climàtiques de països propers.





Així mateix, critiquen que finalment no s'hagi avançat a 2035 la prohibició dels cotxes de combustió perquè 2040 és "incoherent" en la seva opinió "amb l'objectiu de descarbonització el 2050.





Les ONG desgranen en un comunicat les mancances que s'observen en la llei i asseguren que en els propers mesos seguiran treballant perquè el plasmat en la llei "no es quedi en el paper" i que el seu desenvolupament reglamentari sigui l'òptim. Així mateix, promourà que en la propera revisió d'objectius, prevista en 2023, s'adopti el major increment d'objectius.





Per a això, reclama que amb rapidesa es formi el nou comitè expert preveu la llei, perquè el Govern compti amb recomanacions objectives i basades en el coneixement a l'hora de revisar els objectius a l'alça.





El portaveu de Ecodes, Cristian Quílez, ha manifestat que després de cinc anys des del seu anunci, Espanya compta "finalment" amb una llei que abordi finalment l'actual emergència climàtica. No obstant això, ha mostrat la seva "decepció" per l'escassa ambició i concreció de l'articulat relatiu a al sector del transport i la mobilitat.





Per a la directora de l'Institut Internacional de Dret i Medi Ambient, Ana Barreira, es tracta d'una llei "marc" de molts aspectes ja que requereix l'adopció de nous instruments normatius per a la seva aplicació tan urgent.





El director de comunicació de la Fundació Renovables, Ismael Morales, ha expressat la seva "desil·lusió objectiva" a l'observar les mancances, que podien haver estat esmenades, de manera que lamenta que es perdi una altra "oportunitat" per fer una reforma profunda deel marc legal i de seguir un camí que "difícilment" es podrà recuperar cap a la creació d'un futur sostenible.





Per la seva banda, el responsable de Clima i Energia de SEO / BirdLife, David Howell, celebra la llei perquè és un "fita important a Espanya" però adverteix que arriba "amb retard" i amb un contingut "insuficient" en alguns aspectes, però admet que "sembla el millor resultat possible donada la situació política actual a Espanya i les inèrcies de la seva economia".





Finalment, des de Transport & Environment, Carlos Bravo, ha expressat que malgrat que el sector transport és el que més contribueix al canvi climàtic a Espanya, amb gairebé un 30% deel total d'emissions de gasos d'efecte hivernacle el 2019, la Llei de canvi Climàtic i Transició Energètica "no ha donat a aquest sector la importància deguda".





"No hi ha cap menció a la mobilitat zero emissions en el transport pesat de mercaderies ni una aposta decidida pels combustibles zero emissions en el transport marítim", denuncia Bravo que estima que això suposa un "greu error" perquè la llei obre la porta a l'ús d'electro-combustibles en el transport per carretera, alguna cosa que en la seva opinió és una opció "molt ineficient i costosa".