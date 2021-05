Augmenta la conducta agressiva de clients de prostitució durant la quarantena, segons un estudi

Investigadors del Centre d'Estudi de les Migracions i les Relacions Interculturals (CEMyRI) de la Universitat d'Almeria han efectuat un estudi en el qual conclouen que les condicions per a exercir la prostitució es van agreujar durant la quarantena davant un augment de la "conducta agressiva" dels clients cap a les dones prostituïdes, a les que a més haurien pressionat encara més per abaixar el preu dels serveis que s'han seguit prestant tot i la pandèmia.





Arxiu - Dones caminant - Europa Press





El treball de recerca de camp titulat 'Business can not stop. Women engaged in prostitution during the COVID-19 pandemic in southern Spain: A qualitative study'(El negoci no pot parar. Dones compromeses amb la prostitució durant la pandèmia de Covid-19 al sud d'Espanya: un estudi qualitatiu), publicat a Women's Studies International Forum, aprofundeix en l'experiència de dones en situació de prostitució durant el confinament sota estat d'alarma de la primera onada de Covid-19, amb onze entrevistes telefòniques.





L'estudi, signat per la treballadora social Cora Recio i l'infermer Fernando Jesús Plaza, investigadors de el Centre d'Estudis de les Migracions i les Relacions Interculturals de la Universitat d'Almeria, assenyala que el confinament ha augmentat la vulnerabilitat de les dones prostituïdes.





"El negoci no s'ha paralitzat i es segueix exercint amb la por d'aquestes dones al contagi i a un augment del maltractament dels clients", han puntualitzat els autors de l'estudi, que apunten que "la necessitat econòmica i les pressions de les organitzacions que les exploten són els principals motius per prostituir-se durant la pandèmia ".





A través d'una investigació qualitativa, el treball ha explicat en primera persona què era el que estaven vivint i com es desenvolupava. L'estudi està sostingut en una àmplia literatura sobre la prostitució en general i amb especial atenció a la covid-19, aportant la visió de testimonis d'una realitat que cal que es conegui.